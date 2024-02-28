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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات رياضية خارقة في العالم

صدى البلد

تمتلك السيارات الرياضية الخارقة شعبية كبيرة بين عشاق ومحبي السيارات حول العالم، ودائما ما تتصدر عناوين الأخبار بفضل قدراتها المذهلة وإصداراتها المحدودة، وأسعارها الجنونية التي تتخطى حاجز الملايين.

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

تعتمد السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً قوة تصل الى 1887 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنوذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و 100 ألف دولار.

كوينيجسيج ريجيرا

كوينيجسيج ريجيرا

تستمد سيارة كوينيجسيج ريجيرا قوتها من محرك V8 توين تيربو بسعة 5000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 1100 حصان، بالإضافة لثلاث محركات كهربائية تعمل جنباً الى جنب لترتفع القوة الاجمالية الى 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الي 2000 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 2.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 404 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد الى 531 حسب تصريحات الشركة المنتجة لها.

تبدأ أسعار كوينيجسيج ريجيرا بـ 3 ملايين دولار وسيقتصر إنتاجها على 80 نسخة فقط.

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تتوفر السيارة بينينفارينا باتيستا بأربعة محركات كهربائية تضخ معاً قوة تصل الى 1900 حصانا (1417 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر)، وستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة ريماك، وستتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2 مليون و 200 ألف دولار وسيتم انتاج 150 نسخة فقط منها.

بوجاتي تشيرون سوبر

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت +300

تعتمد السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت +300 على محرك العلامة الفرنسية بوجاتي الشهير W16 ، والذي يأتي بسعة 8000 سي سي، يستطيع ضخ قوة تصل الى 1578 حصانا، و 1600 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 420 كيلومتر في الساعة.

تبدأ أسعار السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت +300 بـ 3 ملايين و 100 ألف دولار.

أستون مارتن فالهالا

أستون مارتن فالهالا

تأتي سيارة أستون مارتن فالهالا بمحرك V8 ثماني الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 4000 سي سي مع نظام دفع هجين بقوة 937 حصان وعزم دوران يصل إلي 1000 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/س في زمن قدرة 2.5 ثانية فقط وتصل سرعتها القصوى 330 كم/س.

تبدأ أسعار السيارة "أستون مارتن فالهالا" مليون و 300 ألف دولار تقريباً.

 

 

 

 

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