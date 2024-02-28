أعلنت شركة رينو الفرنسية عن إطلاق اصداراها الجديد رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 ، وتنتمي رينو 5 لفئة السيارات الكروس أوفر ، بالإضافة الي ان رينو 5 طرحت لأول مرة بالأسواق عام 1972 واستمرت في الإنتاج حتى عام 1985 .

مواصفات رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025

- محرك رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 :

مواصفات رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025

وتحصل سيارة رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 علي قوتها من محرك ينتج قوة 90 كيلووات، أي ما يعادل 120 حصان، وبها بطارية سعة 100 كيلووات، تخرج قوة 150 حصان، ويمكن لـ رينو 5 ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

- مواصفات رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 :

مواصفات رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025

تمتلك سيارة رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 الجديدة سقف مصنوع من ألياف طبيعية مرتبطة، وبها مساحة داخلية كبيرة ، بعد ان اختفت رينو 5 عام 1985 عادت الي الأسواق بنسخة اختبارية عام 2021 ، ولكن الشركة أكدت توافر رينو 5 خلال عام 2025 المقبل .

مواصفات رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025

وتعتمد رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 علي منصة AMPR الكهربائية بالكامل، وتظهر بطول 3092 مم، وعرض 1770 مم، وبها قاعدة عجلات 254 مم، وبها إطارات مقاس 18 بوصة.

مواصفات رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025

وتحتوي سيارة رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 علي مساحة تخزين خلفية تصل إلى 326 لتر ، وذلك بسبب تثبيت البطارية أسفل الأرضية.

مواصفات رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025

زودت سيارة رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 بمجموعة من أنظمة الراحة والمساعدة، وشاشة يمكن التحكم بها باللمس عالية الدقة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية مقاس 10 بوصة.