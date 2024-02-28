سوزوكي ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي تلك السيارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، التي تتسع الي اكبر قدر ممكن من الركاب ، وتسهل علي المواطنين عملية التنقل والذهاب الي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بفضل مميزاتها الحديثة .
- مواصفات سوزوكى ارتيجا الجديدة :
زودت سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 الـ SUV بالكثير من المميزات منها، قفل مركزي للأبواب، ومصابيح
ضباب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبلوتوث، وبها مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وتكيف ، وبها فرش سيارة من القماش، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ومرايات جانبية كهربائية.
- سعه محرك سوزوكى ارتيجا موديل 2024 :
عزم دران سوزوكى ارتيجا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل ارتيجا علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 104 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية .
- أسعار سوزوكى ارتيجا موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :
تصل سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 للسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الرسمي الي مليون و 24 ألف جنيه .