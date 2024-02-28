عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

سوزوكى ارتيجا 2024
سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي تلك السيارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، التي تتسع الي اكبر قدر ممكن من الركاب ، وتسهل علي المواطنين عملية التنقل والذهاب الي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بفضل مميزاتها الحديثة .

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

سيارات في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني.. أشهرها MG وشيري

- مواصفات سوزوكى ارتيجا الجديدة :

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

زودت سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 الـ SUV بالكثير من المميزات منها، قفل مركزي للأبواب، ومصابيح 
ضباب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبلوتوث، وبها مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وتكيف ، وبها فرش سيارة من القماش، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ومرايات جانبية كهربائية.

- سعه محرك سوزوكى ارتيجا موديل 2024 :

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

عزم دران سوزوكى ارتيجا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل ارتيجا علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 104 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية .

- أسعار سوزوكى ارتيجا موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

تصل سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 للسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الرسمي الي مليون و 24 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 السيارات الـ SUV الرياضية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام سوزوكى ارتيجا الجديدة سوزوكى ارتيجا موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

بـ300 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

5 سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

أسعار شيفروليه أوبترا الجديدة بالأوفر برايس

تعرف على سيارة كيا EV3 الجديدة موديل 2025

شاهد| سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية

مواصفات MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

حالات تغيير إطارات السيارات.. تعرف عليها

كيف يمكن اكتشاف زيت السيارة المغشوش؟

ترشيحاتنا

بطلة قادرون باختلاف للرئيس السيسي: عايزين نشوف العاصمة الإدارية

إسماعيل هنية: ما عجزوا على فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة

إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "الأميرة النائمة" خلال احتفالية قادرون بإختلاف

بطلة قادرون باختلاف لـ الرئيس السيسي: أنت معجزة مصر

السيسي لأحد أبطال ذوي الهمم: مين هيكسب نهائي كأس مصر.. والأخير: الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ