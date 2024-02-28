سوزوكي ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي تلك السيارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، التي تتسع الي اكبر قدر ممكن من الركاب ، وتسهل علي المواطنين عملية التنقل والذهاب الي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بفضل مميزاتها الحديثة .

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

- مواصفات سوزوكى ارتيجا الجديدة :

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

زودت سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 الـ SUV بالكثير من المميزات منها، قفل مركزي للأبواب، ومصابيح

ضباب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبلوتوث، وبها مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وتكيف ، وبها فرش سيارة من القماش، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ومرايات جانبية كهربائية.

- سعه محرك سوزوكى ارتيجا موديل 2024 :

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

عزم دران سوزوكى ارتيجا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل ارتيجا علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 104 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية .

- أسعار سوزوكى ارتيجا موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

سوزوكى ارتيجا 2024 العائلية بدون أوفر برايس

تصل سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 للسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الرسمي الي مليون و 24 ألف جنيه .