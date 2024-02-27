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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

سيارات عائلية 2024
سيارات عائلية 2024

يضم سوق السيارات المصري الجديد الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها خصوصا السيارات التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وذلك بسبب قدرتها علي التحمل واستيعاب اكبر قدر ممكن من الركاب .

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1- سوزوكى اسبريسو الجديدة :

سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

سعه خزان وقود سوزوكى اسبريسو الجديدة موديل 2024 تصل الي 27 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 90 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وقوة تصل الي 67 حصان .

سعر سيارة سوزوكى اسبريسو الجديدة موديل 2024 الرسمي يصل الي 549 ألف جنيه .

2- ساوايست DX5 موديل 2024 :

سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

زودت سيارة ساوايست DX5 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر .


تباع سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بالسوق المصري بسعر رسمي يصل الي 860 ألف جنيه .

3- شانجان سي-اس-35-بلس الجديدة :

سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

قوة سيارة  شانجان سي-اس-35-بلس الجديدة موديل 2024 تصل الي 160 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر .

يبلغ سعر سيارة  شانجان سي-اس-35-بلس الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري بدون زيادات 860 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 910 ألف جنيه للفئة الثانية ، و 980 ألف جنيه للفئة الثالثة .

4- شيرى تيجو 7 برو موديل 2024  :

سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

عزم دوران شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 154 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 تتوافر بسعر مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 100 ألف جنيه .

5- جيلي كول راي الجديدة  :

سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

تصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.6 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 255 نيوتن/متر، وقوتها الي 175 حصان .

تتواجد سيارة جيلي كول راي بالسوق المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، تباع الفئة الأولي بسعر مليون و 12 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ مليون و 166 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 188 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الـ SUV الرياضية سوزوكي اسبريسو ساوايست DX5 شانجان سي-اس-35-بلس الجديدة

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