أعلنت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد إم جي 3 موديل 2024 الهجين ، وتنتمي MG 3 الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وجاءه MG 3 الهاتشباك الهجين لتحل بدل العديد من الإصدارات منها ، رينو كليو E-Tech .

مواصفات MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

- محرك MG 3 الهاتشباك الهجين :

مواصفات MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

تحصل MG 3 الهاتشباك الهجين علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، بجانب محرك كهربائي ، وتنتج السيارة قوة مجمعه تصل الي 191 حصان ، وتتسارع MG 3 الهاتشباك الهجين من 0 إلى 100 كم /ساعة في مدة تصل الي 8 ثواني .

- مواصفات MG 3 الهاتشباك الهجين :

تحتوي سيارة MG 3 الهاتشباك الهجين علي الكثير من المميزات منها، شاشة للسائق رقمية مقاس 7.0 بوصه، وعجلة قيادة مربعة غير تقليدية ذات ذراعين، وبها نظام ترفيه معلومات مقاس 10.25 بوصة .

مواصفات MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

بالإضافة الي ان سيارة MG 3 الهاتشباك الهجين تمتلك أيضا Apple CarPlay ، وAndroid Auto، و كاميرا خلفية، وستيريو بستة مكبرات صوت، وبها مقاعد وعجلة قيادة قابلة للتدفئة، وفرش جلد، ، وكاميرا بزاوية 360 درجة.