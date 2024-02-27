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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

مواصفات MG 3 الهاتشباك
مواصفات MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

أعلنت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد إم جي 3 موديل 2024 الهجين ، وتنتمي  MG 3  الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وجاءه MG 3  الهاتشباك الهجين لتحل بدل العديد من الإصدارات منها ، رينو كليو E-Tech .

مواصفات  MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

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- محرك MG 3 الهاتشباك الهجين :

مواصفات  MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

تحصل  MG 3 الهاتشباك الهجين علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، بجانب محرك كهربائي ، وتنتج السيارة قوة مجمعه تصل الي 191 حصان ، وتتسارع  MG 3 الهاتشباك الهجين من 0 إلى 100 كم /ساعة في مدة تصل الي 8 ثواني  .

- مواصفات  MG 3 الهاتشباك الهجين :

تحتوي سيارة  MG 3 الهاتشباك الهجين علي الكثير من المميزات منها، شاشة للسائق رقمية مقاس 7.0 بوصه، وعجلة قيادة مربعة غير تقليدية ذات ذراعين، وبها نظام ترفيه معلومات مقاس 10.25 بوصة .

مواصفات  MG 3 الهاتشباك الهجين الجديدة

بالإضافة الي ان سيارة  MG 3 الهاتشباك الهجين تمتلك أيضا  Apple CarPlay ، وAndroid Auto، و كاميرا خلفية، وستيريو بستة مكبرات صوت، وبها مقاعد وعجلة قيادة قابلة للتدفئة، وفرش جلد، ، وكاميرا بزاوية 360 درجة.

شركة أم جي الصينية MG 3 ام جي 3 إم جي 3 موديل 2024 إم جي 3 موديل 2024 الهجين رينو كليو E-Tech MG 3 الهاتشباك الهجين

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