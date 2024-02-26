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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات 2024 بالسوق المحلي تباع بالأوفر برايس

سيارات جديدة بمصر
سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتم توافر تلك السيارات لما يتواجد بها من مميزات حديثة تناسب المواطنين وتوفر لهم الراحة عند قيادة السيارة ، وجاء تلك السيارات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة عالميا بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات .

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- نيسان صنى موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 108 حصان، ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

تباع سيارة نيسان صنى موديل 2024 بالسوق المصري بالزيادات بسعر يتراوح من 700 ألف جنيه، ويصل الي 850 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

محرك سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.1 ثانية، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

يصل سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بعد الزيادات الي مليون و 270 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي مليون و 380 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت الهاتشباك موديل 2024 :

عزم دوران سوزوكى سويفت يصل الي 107 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها قوة 84 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة  سوزوكى سويفت موديل 2024 يصل سعرها بعد الزيادات الي مليون و 40 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 70 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

- شيري تيجو 3 العائلية موديل 2024 :

قوة شيري تيجو 3 موديل 2024  تصل الي 125 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعة تيجو 3 القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

سعر سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بالزيادات بالسوق المصري يصل الي مليون و 105 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي مليون و 250 ألف جنيه .

- جيلي جى اكس ٣ برو الكروس أوفر :

تنقل قوة سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ويصل سعه محركها الي 1500 سي سي ، وبها قوة 103 حصان .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

يبلغ سعر سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 بعد الزيادات مليون و 10 ألاف جنيه .

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