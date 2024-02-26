سيارات 2024 بالسوق المحلي تباع بالأوفر برايس

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتم توافر تلك السيارات لما يتواجد بها من مميزات حديثة تناسب المواطنين وتوفر لهم الراحة عند قيادة السيارة ، وجاء تلك السيارات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة عالميا بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات .

- نيسان صنى موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 108 حصان، ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

تباع سيارة نيسان صنى موديل 2024 بالسوق المصري بالزيادات بسعر يتراوح من 700 ألف جنيه، ويصل الي 850 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

محرك سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.1 ثانية، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

يصل سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بعد الزيادات الي مليون و 270 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي مليون و 380 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت الهاتشباك موديل 2024 :

عزم دوران سوزوكى سويفت يصل الي 107 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها قوة 84 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 يصل سعرها بعد الزيادات الي مليون و 40 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 70 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

- شيري تيجو 3 العائلية موديل 2024 :

قوة شيري تيجو 3 موديل 2024 تصل الي 125 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعة تيجو 3 القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

سعر سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بالزيادات بالسوق المصري يصل الي مليون و 105 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي مليون و 250 ألف جنيه .

- جيلي جى اكس ٣ برو الكروس أوفر :

تنقل قوة سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ويصل سعه محركها الي 1500 سي سي ، وبها قوة 103 حصان .

سيارات جديدة بمصر تباع بالأوفر برايس

يبلغ سعر سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 بعد الزيادات مليون و 10 ألاف جنيه .