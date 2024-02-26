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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميني كونتري مان الجيل الجديد تظهر بتلك المواصفات

ميني كونتري مان
ميني كونتري مان الجيل الجديدة تظهر بتلك المواصفات

أعلن وكيل سيارات ميني الألمانية بمصر عن توافر اصدار ميني كونتري مان الجيل الجديد بالسوق المصري خلال الأيام المقبلة ، وتنتمي كونتري مان  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

 ميني كونتري مان الجيل الجديدة تظهر بتلك المواصفات 

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سيتم طرح سيارة ميني كونتري مان بالأسواق العالمية من خلال نسختين فقط ، وستعمل النسخة الاولي بمحرك كهربائي، والنسخة الثانية التي سيتم طرحها في مصر بمحرك بنزين .

- محرك ميني كونتري مان الجيل الجديد:

 ميني كونتري مان الجيل الجديدة تظهر بتلك المواصفات 

تحصل سيارة كونتري مان الجيل الجديد علي قوتها من محرك 4 سلندر، وينتج قوة 168 حصان، وزودت سيارة ميني كونتري مان الأقوى الجديدة بمحرك يخرج قوة 296 حصان .

 ميني كونتري مان الجيل الجديدة تظهر بتلك المواصفات 

سيارات ميني الجيل الجديد تأتي بزيادة في الطول عن سابقتها تصل الي 13 سنتيمتر، وترتفع أيضا عن سابقتها بنحو 6 سنتيمتر، ويختلف تصميم السيارة الجديدة فـ فتحات التهوية والأبواب .

 ميني كونتري مان الجيل الجديدة تظهر بتلك المواصفات 

زودت سيارة ميني كونتري مان بـ عجلات مقاس 20 بوصة ، وتظهر بتصميم جديد مطلي باللون النحاسي المطفي، ويختلف شكل المصابيح الـ LED الأمامية والإشارات الخلفية.

 ميني كونتري مان الجيل الجديدة تظهر بتلك المواصفات 

تحتوي ميني كونتري مان الجديدة علي نظام ترفيهي جديد يتم التحكم به من خلال شاشة OLED تعمل باللمس مقاس 9.4 بوصة ، وبها نظام تشغيل Mini 9.

 

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