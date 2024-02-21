بـ 250 ألف جنيه سيارات بحالة جيدة رغم الزيادات

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتم توافر تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مما جعل هناك صعوبة في شراء المواطنين للسيارات الجديدة ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة توافر قطع غيارها .

- جيلي باندينو موديل 2014 :

تمكنت جيلي باندينو موديل 2014 من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيلي باندينو موديل 2014

تتوافر سيارة جيلي باندينو موديل 2014 بسوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- أوبل فيكترا موديل 1997:

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 1997

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- كيا سيفيا موديل 2001 :

تحتوي سيارة كيا سيفيا موديل 2001 علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الكحلي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سيفيا موديل 2001

تأتي سيارة كيا سيفيا موديل 2001 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- سيتروين Ax موديل 1995 :

تستمد سيتروين Ax موديل 1995 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، وبها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

سيتروين Ax موديل 1995

تعرض سيارة سيتروين Ax موديل 1995 للبيع بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

- فيات شاهين موديل 1999:

تنتمي فيات شاهين موديل 1999 لفئة السيارات السيدان ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ومدعومة بناقل حركة مانيوال ، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

فيات شاهين موديل 1999

سيارة فيات شاهين موديل 1999 تباع بالسوق المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الخارجية .