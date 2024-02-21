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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 250 ألف جنيه سيارات بحالة جيدة رغم الزيادات

بـ 250 ألف جنيه سيارات
بـ 250 ألف جنيه سيارات بحالة جيدة رغم الزيادات

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتم توافر تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مما جعل هناك صعوبة في شراء المواطنين للسيارات الجديدة ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة توافر قطع غيارها .

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- جيلي باندينو موديل 2014 :

تمكنت جيلي باندينو موديل 2014 من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيلي باندينو موديل 2014 

تتوافر سيارة جيلي باندينو موديل 2014 بسوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- أوبل فيكترا موديل 1997:

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 1997

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- كيا سيفيا موديل 2001 :

تحتوي سيارة كيا سيفيا موديل 2001 علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الكحلي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سيفيا موديل 2001

تأتي سيارة كيا سيفيا موديل 2001 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- سيتروين Ax موديل 1995 :

تستمد سيتروين Ax موديل 1995 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، وبها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

سيتروين Ax موديل 1995

تعرض سيارة سيتروين Ax موديل 1995 للبيع بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

- فيات شاهين موديل 1999:

تنتمي فيات شاهين موديل 1999 لفئة السيارات السيدان ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ومدعومة بناقل حركة مانيوال ، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

فيات شاهين موديل 1999

سيارة فيات شاهين موديل 1999 تباع بالسوق المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الخارجية .

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