سيارات في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يوجد به عدد غير محدود من الطرازات التي يحتاج المواطنين لشرائها خصوصا في ظل زيادات أسعار السيارات المستمرة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المستعمل تتميز اصداراته بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها .
1- سكودا فيفوريت موديل 1994 :
سكودا فيفوريت موديل 1994 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
تعرض سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 للبيع بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
2- فورد أسكورت موديل 1999 :
زودت سيارة فورد أسكورت موديل 1999 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وقامت بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، ويوجد بها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
تباع سيارة فورد أسكورت موديل 1999 بالسوق المصري للسيارات بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .
3- رينو اوبتيما موديل 1998 :
تمكنت رينو اوبتيما موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، تستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .
تتوافر سيارة رينو اوبتيما موديل 1998 بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف سعرها حسب أداء محرك السيارة .
4- مازدا 121 موديل 1997 :
تحصل سيارة مازدا 121 موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة مازدا 121 موديل 1997 يصل الي 105 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي .
5- سوزوكي سويفت موديل 1994 :
تنتمي سوزوكي سويفت لفئة السيارات السيدان، وتباع باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ن وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
تعرض سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 للبيع بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .