سيارات في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يوجد به عدد غير محدود من الطرازات التي يحتاج المواطنين لشرائها خصوصا في ظل زيادات أسعار السيارات المستمرة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المستعمل تتميز اصداراته بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها .

1- سكودا فيفوريت موديل 1994 :

سكودا فيفوريت موديل 1994 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيفوريت موديل 1994



تعرض سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 للبيع بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



2- فورد أسكورت موديل 1999 :

زودت سيارة فورد أسكورت موديل 1999 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وقامت بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، ويوجد بها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فورد أسكورت موديل 1999



تباع سيارة فورد أسكورت موديل 1999 بالسوق المصري للسيارات بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

3- رينو اوبتيما موديل 1998 :

تمكنت رينو اوبتيما موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، تستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

رينو اوبتيما موديل 1998

تتوافر سيارة رينو اوبتيما موديل 1998 بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف سعرها حسب أداء محرك السيارة .

4- مازدا 121 موديل 1997 :

تحصل سيارة مازدا 121 موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

مازدا 121 موديل 1997

سعر سيارة مازدا 121 موديل 1997 يصل الي 105 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي .

5- سوزوكي سويفت موديل 1994 :

تنتمي سوزوكي سويفت لفئة السيارات السيدان، وتباع باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ن وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سوزوكي سويفت موديل 1994

تعرض سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 للبيع بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .