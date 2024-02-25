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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

سيارات بسوق المستعمل
سيارات بسوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يوجد به عدد غير محدود من الطرازات التي يحتاج المواطنين لشرائها خصوصا في ظل زيادات أسعار السيارات المستمرة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المستعمل تتميز اصداراته بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها .

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1- سكودا فيفوريت موديل 1994 :

سكودا فيفوريت موديل 1994 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيفوريت موديل 1994


تعرض سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 للبيع بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .


2- فورد أسكورت موديل 1999 :

زودت سيارة فورد أسكورت موديل 1999 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وقامت بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، ويوجد بها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فورد أسكورت موديل 1999


تباع سيارة فورد أسكورت موديل 1999 بالسوق المصري للسيارات بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

3- رينو اوبتيما موديل 1998 :

تمكنت رينو اوبتيما موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، تستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

رينو اوبتيما موديل 1998

تتوافر سيارة رينو اوبتيما موديل 1998 بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف سعرها حسب أداء محرك السيارة .

4- مازدا 121 موديل 1997 :

تحصل سيارة مازدا 121 موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

مازدا 121 موديل 1997

سعر سيارة مازدا 121 موديل 1997 يصل الي 105 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي .

5- سوزوكي سويفت موديل 1994 :

تنتمي سوزوكي سويفت لفئة السيارات السيدان، وتباع باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ن وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سوزوكي سويفت موديل 1994

تعرض سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 للبيع بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

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