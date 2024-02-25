قيادة السيارات بها العديد من الصعوبات ، وتجلب معها الكثير من المشاكل خصوصا عند الانتقال من قيادة سيارة الي قيادة سيارة أخرى، وبالتالي يجب قيادة السيارات بحرص شديد، مع مراعات العديد من الخطوات الهامة لتي يجب اتباعها .

نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء بالقيادة

- نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء بالقيادة :

نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء بالقيادة

1- معرفة تصميم السيارة :

نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء بالقيادة

السيارات تختلف عن بعضها البعض في التصميم ، وبالتالي عند قيادة أي سيارة لأول مرة يجب اختبارها ، ذلك سيساعدك على التحكم بـ السيارة في حالة الطوارئ .

بالتالي تحتاج معرفة تصميم السيارة الي بعض الوقت للتعود على حجم السيارة، خاصة إذا كانت مختلفة عن السيارة التي قدتها سابقًا.

يجب ان تبدا قيادة السيارة الجديدة بحذر قبل القيادة على الطرق المزدحمة والسريعة ، وذلك لأنه سيكون هناك فرق بين سيارتك الحالية وسيارتك القديمة .

2- خطوات يجب اتباعها قبل البدء بقيادة سيارة جديدة :

نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء بالقيادة

- غلق جميع أبواب السيارة بما في ذلك صندوق السيارة وغطاء المحرك.

- ضبط المقعد بشكل كامل على أدوات التحكم من المكان الذي تجلس فيه.

- تثبيت حزام الأمان الخاص بك .

- ضبط المرايات الخاصة بالسيارة بشكل صحيح.

- التأكد من تعشيق فرامل اليد .

- اختبار عمل الفرامل قبل السفر .