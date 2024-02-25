كشف وكيل سيارات بي إم دبليو في مصر عن توافر إصدارات بي إم دبليو من الفئة الخامسة الجديدة كلياً ، وتنتمي بي إم دبليو الجديدة لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بشكل مميز وحصري .

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

الفئة الخامسة تطرح في مصر بـ جيلها الثامن لأول مرة ، وسيتم اتاحة حجز السيارة للشراء قبل انطلاقها بشكل رسمي بالأسواق .

- محركات BMW الفئة الخامسة بالسوق المصري :

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

- الفئة الأولي هي 520i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 170 حصان .

- الفئة الثانية هي 520i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو ، وتخرج قوة 201 حصان .

- الفئة الثالثة هي 530i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 255 حصان .

- الفئة الرابعة هي i5 الكهربائية الجديدة .

- مواصفات بي إم دبليو i5 الكهربائية الجديدة :

تحصل سيارة BMW i5 الكهربائية علي قوتها من بطارية سعه 84.3 كيلوواط /ساعة، ويمكن شحن البطارية في 30 دقيقة وتصل نسبة شحنها الي 80%.

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

سيتم فتح باب حجز سيارات الفئة الخامسة من سيارات بي إم دبليو في شهر مارس من العام الجاري، وسيبدأ الحجز بنسخ السيارات بالمحركات الأصغر حجماً في البداية ، وسيتم اتاحة سيارة بي إم دبليو i5 الكهربائية للحجز في الربع الثاني من 2024.