عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

مواصفات BMW الفئة
مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

كشف وكيل سيارات بي إم دبليو في مصر عن توافر إصدارات بي إم دبليو من الفئة الخامسة الجديدة كلياً ، وتنتمي بي إم دبليو الجديدة لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بشكل مميز وحصري .

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

أشهر 5 سيارات خارقة في العالم

لفترة محدودة.. أشهر سيارات أوبل بدون جمارك

الفئة الخامسة تطرح في مصر بـ جيلها الثامن لأول مرة  ، وسيتم اتاحة حجز السيارة للشراء قبل انطلاقها بشكل رسمي بالأسواق .

- محركات BMW الفئة الخامسة بالسوق المصري :

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

- الفئة الأولي هي 520i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 170 حصان .

- الفئة الثانية هي 520i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو ، وتخرج قوة 201 حصان .

- الفئة الثالثة هي 530i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 255 حصان .

- الفئة الرابعة هي i5 الكهربائية الجديدة .

- مواصفات بي إم دبليو  i5 الكهربائية الجديدة  :

تحصل سيارة BMW i5 الكهربائية علي قوتها من بطارية سعه 84.3 كيلوواط /ساعة، ويمكن شحن البطارية في 30 دقيقة وتصل نسبة شحنها الي 80%.

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

سيتم فتح باب حجز سيارات الفئة الخامسة من سيارات بي إم دبليو في شهر مارس من العام الجاري، وسيبدأ الحجز بنسخ السيارات بالمحركات الأصغر حجماً في البداية ، وسيتم اتاحة سيارة بي إم دبليو i5 الكهربائية للحجز في الربع الثاني من 2024. 

إصدارات بي إم دبليو الفئة الخامسة الجديدة سيارات بي إم دبليو السيارات السيدان الفاخرة محركات BMW الفئة الخامسة مواصفات بي إم دبليو i5 الكهربائية بي إم دبليو i5 الكهربائية BMW i5 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

بـ 250 ألف جنيه سيارات بحالة جيدة رغم الزيادات

أسعار جديدة لـ سيارات جيلي 2024 بالسوق المصري

ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 تباع بهذا السعر

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 | تفاصيل

فورد إكسبلورر 2025 تظهر رسميًا بالأسواق

مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس | صور

أحدث إصدارات مازيراتي تباع بالسوق المصري بهذا السعر

هل للملابس دور عند وقوع الحوادث القاتلة بالسيارات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان انتهت.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟ علي جمعة: لديك فرصة

«الوزراء» يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

البحث عن مفقودين.. غرق معدية تحمل عمال شركة مقاولات بالجيزة

المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس إريتريا يعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار بالمنطقة

عبدالمنصف: نتيجة 6-1 كبيرة لكنها عادية ولماذا لا يتحدثون عن خماسيات الشناوي

غناء الحيتان.. علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ