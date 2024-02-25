مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

كشف وكيل سيارات بي إم دبليو في مصر عن توافر إصدارات بي إم دبليو من الفئة الخامسة الجديدة كلياً ، وتنتمي بي إم دبليو الجديدة لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بشكل مميز وحصري .
الفئة الخامسة تطرح في مصر بـ جيلها الثامن لأول مرة ، وسيتم اتاحة حجز السيارة للشراء قبل انطلاقها بشكل رسمي بالأسواق .
- محركات BMW الفئة الخامسة بالسوق المصري :
- الفئة الأولي هي 520i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 170 حصان .
- الفئة الثانية هي 520i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو ، وتخرج قوة 201 حصان .
- الفئة الثالثة هي 530i وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 255 حصان .
- الفئة الرابعة هي i5 الكهربائية الجديدة .
- مواصفات بي إم دبليو i5 الكهربائية الجديدة :
تحصل سيارة BMW i5 الكهربائية علي قوتها من بطارية سعه 84.3 كيلوواط /ساعة، ويمكن شحن البطارية في 30 دقيقة وتصل نسبة شحنها الي 80%.
سيتم فتح باب حجز سيارات الفئة الخامسة من سيارات بي إم دبليو في شهر مارس من العام الجاري، وسيبدأ الحجز بنسخ السيارات بالمحركات الأصغر حجماً في البداية ، وسيتم اتاحة سيارة بي إم دبليو i5 الكهربائية للحجز في الربع الثاني من 2024.