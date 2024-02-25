أشهر 5 سيارات خارقة في العالم

يعرف عالم السيارات الخارقة العديد من التحديثات المستمرة وخاصة على قوائم الأسرع والأشهر في العالم، ولكن دائما ما تسطر بعض الإصدارات أسماها على قائمة "سيارات لا تنسى".

يستعرض صدى البلد 5 من أشهر السيارات الخارقة في العالم في السياق التالي:

هينيسي فينوم F5

هينيسي فينوم F5

تعتمد السيارة الخارقة هينسي فينوم على محرك V8سعة 6600 سي سي، مع توربو مزدوج بقوة 1817 حصانًا المثبت في المنتصف في نفس حوض ألياف الكربون ومتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي ذي سبع سرعات بقابض واحد، وعزم دوران يبلغ 1193 رطل قدم، والذي يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية، قادرة على الوصول إلى أكثر من 300 ميل في الساعة في خط مستقيم، يبلغ سعرها 2.7 مليون دولار.

لامبورجيني فينينو

لامبورجيني فينينو

كانت سيارة لامبورجيني فينينو Venenoواحدة من أكثر سيارات الشركة الإيطالية الخارقة تميزًا، تم بناء 13 نموذجًا فقط بين عامي 2013 و 2014 (4 كوبيه و 9 سيارات رودستر)، كل منها بمحرك V12سعة 6.5 لتر مستعار من أفينتادور جيد لـ 740 حصانا، يمكن أن تصل Venenoإلى 60 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية فقط وسرعة قصوى هائلة تبلغ 221 ميلاً في الساعة، ويصل سعرها الى 3.5 مليون دولار.

ماكلارين P1

ماكلارين P1

قبل سبع سنوات من إطلاق سيارة سبيدتيل، السيارة التي ستراها لاحقًا في هذه القائمة، كانت سيارة ماكلارين P1تتصدر قائمة الأسرع في العالم بفضل سرعتها البالغة 217 ميلاً في الساعة، إلى جانب سيارة لافيراري، حيث تأتي مدعومة بمحرك هجين V8بسعة 3.8 لتر بشاحن توربيني مزدوج ، ينتج 903 أحصنة وعزم دوران 664 رطل قدم ويمكن أن يصل إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.8 ثانية فقط، ويبلغ سعرها مليون دولار.

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

حصلت السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً قوة تصل الى 1887 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنموذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 258 ميل في الساعة، وتبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و100 ألف دولار.

مرسيدس AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

اعتمادا على فريقها الفائز ببطولة الفورمولا 1 ، اقتبست مرسيدس سيارتها الخارقة الجديدة من سيارات الفورمولا 1 وتحويلها لسيارة مخصصة للسير على الطرق العامة، تتميزAMG Oneبشاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ، وثلاثة محركات كهربائية تنتج معاً و 1063 حصانا، مع سرعة قصوى متوقعة تبلغ 217 ميلاً في الساعة والقدرة على الوصول إلى 60 في غضون 2.6 ثانية.، ويبلغ سعرها 2.7 مليون دولار.