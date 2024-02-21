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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 تباع بهذا السعر

ساوايست دى اكس 7
ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 تباع بهذا السعر

يقدم الصانع الصيني عدد غير محدود من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك لتلبية رغبات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بمختلف فئاتها ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالكثير من الأزمات الطاحنة .

 ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 تباع بهذا السعر

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- وسائل الأمان بـ ساوايست دى اكس 7 نوفا :

زودت سيارة ساوايست دى اكس 7 نوفا موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، و
ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك ساوايست دى اكس 7 نوفا :

 ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 تباع بهذا السعر

تحصل سيارة ساوايست دى اكس 7 نوفا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود يصل سعه الي 55 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 285 نيوتن/متر .

- أبعاد ساوايست دى اكس 7 نوفا الـ SUV :

 ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 تباع بهذا السعر

تتوافر سيارة ساوايست دى اكس 7 نوفا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4570 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1720 مم .

- أسعار ساوايست دى اكس 7 نوفا موديل 2024 :

ساوايست دى اكس 7 نوفا تتواجد داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 989 ألف جنيه، بدون زيادات .

 

 

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