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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة موديل 2024 بالسعر الرسمي بعد الزيادات في مصر

سيارات جديدة 2024
سيارات جديدة 2024 بالسعر الرسمي بعد الزيادات بمصر

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعد الأقبال الكبير من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة رغم زيادة أسعارها بشكل غير مسبوق، وذلك بسبب الأزمات الطاحنة التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي، وأدت لعدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

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ونعرض لكم عدد من أبرز طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 بالسعر الرسمي بعد الزيادة الأخيرة في أسعارها

- سيتروين C3 موديل 2024 :

تحصل سيارة سيتروين C3 الكروس أوفر علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وتخرج قوة 110 حصان .

سيتروين C3 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 54 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيتروين C3 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 189 ألف جنيه.

- جاك JS4 الصينية :

سرعة جاك JS4 موديل 2024 القصوى تصل الي 170 كم/ساعة ، تخرج قوة 147 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر .

 جاك JS4 الصينية

جاك JS4 موديل 2024 الصينية تتوافر بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها يصل الي مليون و 149 ألف جنيه .

- اوبل كورسا الهاتشباك :

عزم دوران اوبل كورسا موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 44 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 130 حصان .

اوبل كورسا الهاتشباك

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من اوبل كورسا موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

- سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

تستهلك سيتروين C3 اير كروس من الوقود 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومتصل بها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وبها قوة 110 حصان، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس تباع بسعر مليون و 224 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس تباع بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

- ام جى 6 السيدان الصينية :

سعه خزان وقود ام جى 6 يصل الي 50 لتر ، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة، وبها قوة 169 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 7 ثواني .

ام جى 6 السيدان الصينية 

الفئة الاولي من سيارة ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي مليون و 425 ألف جنيه.

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