سوزوكى فيتارا 2024 وصلت لـ 1.5 مليون جنيه

يقدم بداخل السوق المصري للسيارات باقة ممزة من مختلف فئات السيارات سواء كانت سيدان أو كروس أوفر أو 4×4 ، وتوافرت تلك السيارات بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة في التصميم ، بالإضافة إلي أن تلك السيارات تحمل محركات قوية تساعد السيارات في السير بمختلف التضاريس .
- أبعاد سوزوكى فيتارا الـ 4×4 :
تأتي سوزوكى فيتارا الجديدة بالسوق المصري بطول 4345 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .
- محرك سوزوكى فيتارا موديل 2024 :
عزم دوران سوزوكى فيتارا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان قوود سعه 45 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتخرج قوة 103 حصان، ومحرك سعه 1500 سي سي .
- وسائل الأمان بـ سوزوكى فيتارا :
تحتوي سيارة سوزوكى فيتارا الجديدة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وESP ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .
- أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري حالياً :
تقدم سيارة سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، وبالتالي تباع الفئة الأولي بسعر مليون و 499 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 549 ألف جنيه .