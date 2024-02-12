سوزوكى فيتارا 2024 وصلت لـ 1.5 مليون جنيه

يقدم بداخل السوق المصري للسيارات باقة ممزة من مختلف فئات السيارات سواء كانت سيدان أو كروس أوفر أو 4×4 ، وتوافرت تلك السيارات بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة في التصميم ، بالإضافة إلي أن تلك السيارات تحمل محركات قوية تساعد السيارات في السير بمختلف التضاريس .

أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري حالياً

- أبعاد سوزوكى فيتارا الـ 4×4 :

أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري حالياً

تأتي سوزوكى فيتارا الجديدة بالسوق المصري بطول 4345 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- محرك سوزوكى فيتارا موديل 2024 :

أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري حالياً

عزم دوران سوزوكى فيتارا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان قوود سعه 45 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتخرج قوة 103 حصان، ومحرك سعه 1500 سي سي .

- وسائل الأمان بـ سوزوكى فيتارا :

أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري حالياً

تحتوي سيارة سوزوكى فيتارا الجديدة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وESP ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري حالياً :

أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري حالياً

تقدم سيارة سوزوكى فيتارا موديل 2024 بالسوق المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، وبالتالي تباع الفئة الأولي بسعر مليون و 499 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 549 ألف جنيه .