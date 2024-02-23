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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو جديدة في السواقة.. أحسن عربية هيونداي للبنات سعرها 145 ألف جنيه بس

هيونداي أتوس موديل
هيونداي أتوس موديل 1998

تفضل دوماً الفتيات السيارات صغيرة الحجم، خاصةً إذا كانت جديدة في قيادة السيارات حيث تكون الأفضلية للسيارات من هذه الفئة لسهولة قيادتها لحين إتقان القيادة تماماً، وهناك سيارة من هيونداي بسعر استثنائي وهو 145 ألف جنيه فقط.

وفقاً لمنة بيع السيارات “أونلاين” الأشهر في مصر، هناك سيارة هيونداي أتوس مستعملة موديل 1998 باللون السيلفر.

جاءت هيونداي أتوس موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي بقوة 55 حصان، يتكون من 4 سلندر، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

هيونداي أتوس موديل 1998

تبلغ السرعة القوي لـ هيونداي أتوس موديل 1998 حوالي 142 كيلومرت في الساعة، وتصل سرعتها من صفر إلى 100 كيلومتر في 15 ثانية.

تستهلك هيونداي أتوس موديل 1998 حوالي 8.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، أى أنها اقتصادية وموفرة لأقى درجة.

جاءت المقصورة الداخلية لـ  هيونداي أتوس موديل 1998 رحبة تتسع لأربعة أشخاص، مع لوحة عدادات سهلة القراءة، وزجاج كهربي.

هيونداي أتوس موديل 1998

يذكر أن سيارة هيونداي أتوس موديل 1998 حصلت على دهان خارجي للتجديد، بينما بلغت قراءات عدادها أكثر من 200 ألف كيلومتر.

سعر هيونداي أتوس موديل 1998

بلغ سعر هيونداي أتوس موديل 1998 حوالي 145 ألف جنيه.

هيونداي هيونداي أتوس مستعملة اتوس مستعملة سعر هيونداي أتوس موديل 1998

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