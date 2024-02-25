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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر

فولكس فاجن ID.7
فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر

كشفت شركة فولكس فاجن المتخصصة في مجال صناعة السيارات عن طرازها الجديد فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي ID.7 الكهربائية الجديدة لفئة السيارات الكومبي العائلية .

 فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر 

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- مواصفات فولكس فاجن ID.7  الكومبي الجديدة :

 فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر 

تتوافر سيارة فولكس فاجن ID.7 الكهربائية الجديدة بطول 4.91 متر ، ويصل سعه صندوق أمتعتها الي 6.5 لتر ، وترتفع تلك المساحة لتصل الي 1.714 لتر .

- محرك فولكس فاجن ID.7 الكهربائية :

 فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر 

تحصل فولكس فاجن ID.7 Tourer الكومبي على قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 210 كيلووات، أي ما يعادل 286 حصان ، وبها بطارية تصل سعتها الي 77 كيلووات /ساعة، وبها بطارية اكبر حجم يصل سعتها الي 86 كيلووات /ساعة، وبالتالي يمكن لسيارة  ID.7 الكهربائية ان تقوم بقطع مسافة سير تصل الي   700 كم/ساعة .

- سعر فولكس فاجن ID.7  الكومبي :

 فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر 

الجدير بالكر ان شركة فولكس فاجن لم تعلن عن أي أسعار لسيارة فولكس فاجن ID.7  الكومبي الجديدة ، ولكن أكدت ان سعرها سيكون مرتفع عن سعر الموديل الصالون التي تباع بسعر 56.995 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 900 ألف جنيه مصري تقريباً .

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