كشفت شركة فولكس فاجن المتخصصة في مجال صناعة السيارات عن طرازها الجديد فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي ID.7 الكهربائية الجديدة لفئة السيارات الكومبي العائلية .

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر

- مواصفات فولكس فاجن ID.7 الكومبي الجديدة :

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر

تتوافر سيارة فولكس فاجن ID.7 الكهربائية الجديدة بطول 4.91 متر ، ويصل سعه صندوق أمتعتها الي 6.5 لتر ، وترتفع تلك المساحة لتصل الي 1.714 لتر .

- محرك فولكس فاجن ID.7 الكهربائية :

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر

تحصل فولكس فاجن ID.7 Tourer الكومبي على قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 210 كيلووات، أي ما يعادل 286 حصان ، وبها بطارية تصل سعتها الي 77 كيلووات /ساعة، وبها بطارية اكبر حجم يصل سعتها الي 86 كيلووات /ساعة، وبالتالي يمكن لسيارة ID.7 الكهربائية ان تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 700 كم/ساعة .

- سعر فولكس فاجن ID.7 الكومبي :

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر

الجدير بالكر ان شركة فولكس فاجن لم تعلن عن أي أسعار لسيارة فولكس فاجن ID.7 الكومبي الجديدة ، ولكن أكدت ان سعرها سيكون مرتفع عن سعر الموديل الصالون التي تباع بسعر 56.995 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 900 ألف جنيه مصري تقريباً .