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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات SUV فرنسية موديل 2024 بالسوق المصري.. اعرف أحدث الأسعار

سيارات SUV فرنسية
سيارات SUV فرنسية 2024

يضم السوق المصري عدد من السيارات الفرنسية، التي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية، وايضا عناصر التصميم الخارجية، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV فرنسية 2024 متواجدة في السوق المصري.

سيارات SUV فرنسية 2024 

1 - بيجو 5008 

تعمل السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة اجمالية 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن متر، ومعدل تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومتر/ساعة، واستهلاك للوقود بنسبة لتر لكل 100 كيلومتر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى 2024 بسعر 2,659,990 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 2,799,990 جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر 2,969,990 جنيه.

الفئة الرابعة 2024 بسعر 2,979,990 جنيه.

سيارات SUV فرنسية 2024 

2 - ستروين C4

زودت السيارة بمحرك 1200 سي سي "تيربو"، بيضخ قوة قدرها 155 حصانا و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أسعار السيارة ستروين C4 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى FEEL ستروين C4 موديل 2024 بسعر مليون و725 ألف جنيه.

الفئة الثانية SHINE ستروين C4 موديل 2024 بسعر مليون و965 ألف جنيه.

سيارات SUV فرنسية 2024 

3 - بيجو 2008 

تستخدم السيارة محرك تيربو سعة 1200 سي سي، أما عن القوة الاجمالية للمحرك فتبلغ 130 حصانا، والعزم الاقصى للدوران يقدربـ  230 نيوتن متر، مع ناقل السرعات أوتوماتيك 6 غيار، ووقت التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة يبلغ 9.3 ثانية.

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2024 في مصر 

الفئة ALLURE موديل 2024 بسعر مليون و979 ألف و990 جنيه.

الفئة GT موديل 2024 بسعر 2 مليون و99 ألف و990 جنيه.

سيارات SUV فرنسية 2024 

4 - رينو اوسترال

تستمد رينو اوسترال اوامر الحركة بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طراز DSG، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستغرق 9.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة رينو اوسترال موديل 2024 في مصر 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,750,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,850,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 1,950,000 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 2,050,000 جنيه    .

الفئة الخامسة موديل 2024 بسعر 2,060,000 جنيه.

سيارات SUV فرنسية 2024 

5 - ستروين C5 اير كروس

زودت السيارة ستروين C5 اير كروس 2024 بمحرك تيربو 1600 CC 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 6 غيار "دفع أمامي"، و9.4 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أسعار السيارة ستروين C5 اير كروس

الفئة الأولى ستروين C5 اير كروس 2024 بسعر 2 مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 اير كروس 2024 بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 اير كروس 2024 بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 اير كروس 2024 بسعر 2 مليون و560 ألف جنيه.

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