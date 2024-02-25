بمليون جنيه .. سيارات صينية 2024 بالسوق المصري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة الي ان الصانع الصيني قام بطرح عدد من السيارات الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق المصري ، لتلبية احتياجات المواطنين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بشكل غير مسبوق .

1- فى جى فى يو 70 برو موديل 2024 :

تحصل سيارة فى جى فى يو 70 برو الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر، وبها قوة 156 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة، وبها عزم دوران 215 نيوتن/متر .

فى جى فى يو 70 برو موديل 2024

تباع سيارة فى جى فى يو 70 برو بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 195 ألف جنيه .

2- بيستون T55 موديل 2024 :

عزم دوران بيستون T55 يصل الي 258 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة تصل الي 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

بيستون T55 موديل 2024

تتوافر سيارة بيستون T55 موديل 2024 بالسوق المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات، حيث تصل الفئة الأولي بسعر مليون و 105 ألف جنيه ، والفئة الثانية بمليون و 165 ألف جنيه، والثالثة بسعر مليون و 245 ألف جنيه .

3- سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 :

سعه خزان وقود سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 يصل الي 47 لتر ، وعزم دورانها 160 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 11.5 ثانية لتصل لسرعة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصدر قوة تصل الي 128 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 181 كم/ساعة .

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024

سعر سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 يصل بالسوق المصري الي مليون و 190 ألف جنيه، وهي متوافرة بفئة واحدة .

4- ام جى ZS موديل 2024 :

تصل سرعة سيارة ام جى ZS موديل 2024 من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتنتج قوة 119 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

ام جى ZS موديل 2024

تتواجد سيارة ام جى ZS موديل 2024 بالسوق المصري بفئات مختلفة وتباع الفئة الأولي منها بسعر مليون و 150 ألف جنيه، والفئة الثانية بمليون و 175 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

5- شانجان يونى تى الجديدة :

قوة سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تصل الي 177 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وعزم دورانها 300 نيوتن/متر .

شانجان يونى تى الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .