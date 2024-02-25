أسعار جي إيه سي EMPOW موديل 2024

الصانع الصيني يقدم بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات بمميزات متطورة بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بسبب المشاكل التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر

- أبعاد جي إيه سي EMPOW الصينية :

تتوافر سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4700 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1432 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2736 مم .

- محرك جي إيه سي EMPOW موديل 2024 :

أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر

زودت سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 الصينية بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 170 حصان ، وعزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7 ثواني .

- أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر :

أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر

تباع سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

الفئة الأولي من سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 310 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 يصل سعرها الجديد إلي مليون و 420 ألف جنيه .