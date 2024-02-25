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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جي إيه سي EMPOW موديل 2024

أسعار جي إيه سي
أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر

الصانع الصيني يقدم بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات بمميزات متطورة بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بسبب المشاكل التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

 أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر

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- أبعاد جي إيه سي EMPOW  الصينية :

تتوافر سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4700 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1432 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2736 مم .

- محرك جي إيه سي EMPOW موديل 2024 :

 أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر

زودت سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 الصينية بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 170 حصان ، وعزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7 ثواني .

- أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر :

 أسعار جي إيه سي EMPOW الجديدة موديل 2024 بمصر

تباع سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

الفئة الأولي من سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 310 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي إيه سي EMPOW موديل 2024 يصل سعرها الجديد إلي مليون و 420 ألف جنيه .

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