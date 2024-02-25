الفرق بين واي دي F3 وشيري أريزو 5 بالسوق المحلي

سوق السيارات المصري ينتشر به باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق علي مستوي العالم ، وهذه الزيادة جاءت بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

- محرك بى واى دى‬ F3 الجديدة :

أسعار بى واى دى‬ F3 الرسمية موديل 2024 بالسوق المصري

عزم دوران بى واى دى‬ F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار بى واى دى‬ F3 الرسمية موديل 2024 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 يصل سعرها الي 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تتوافر بسعر رسمي يصل الي 850 ألف جنيه .

- سعه محرك شيرى اريزو 5 الصينية :

سعه خزان وقود شيرى اريزو 5 موديل 2024 تصل الي 48 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 114 حصان، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سعه محرك شيرى اريزو 5 الصينية

- أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2024 بالسوق المحلي بدون زيادات :

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الي 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر رسمي 785 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تتوافر بسعر 810 ألف جنيه .