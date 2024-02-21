أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 | تفاصيل

ظهرة لوحة سيارات تم تثبيتها علي سيارة رولز رويس كولينان في مدينة دبي ، وتنتمي سيارة رولز رويس كولينان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024

السيارة التي ظهرة عليها اللوحة هي رولز رويس كولينان الفاخرة، وقد تم تعديل السيارة بشكل كامل من قبل شركة مانسوري، لتصبح فريدة من نوعها هي الأخرى .

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024

سيارة كولينان المعدلة يطلق عليها اسم Linea D’Oro وتظهر بطبقة طلاء ثنائية اللون تجعلها مميزة ، وبها مجموعة من الأدوات التي تم تجهيزها بها .

رولز رويس كولينان ظهرة لأول مرة في عام 2018، وهي من أكبر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في العالم، وبها مساحة كبيرة بالمقصورة لراحة الركاب.

- محرك رولز رويس كولينان :

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024

تحصل رولز رويس كولينان علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6750 سي سي تيربو، وتحتوي كولينان علي الكثير من تقنيات السلامة والراحة .

- سعر اللوحة التي تم تركيبها علي سيارة رولز رويس كولينان :

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024

وقد بيعت هذه اللوحة بسعر وصل إلى 14.9 مليون دولار ، أي ما يعادل 460 مليون جنيه مصري تقريبًا ، وبالتالي تعتبر بهذا السعر هي الأغلى في التاريخ.