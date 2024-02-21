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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 | تفاصيل

أغلى لوحة سيارات
أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024

ظهرة لوحة سيارات تم تثبيتها علي سيارة رولز رويس كولينان في مدينة دبي ، وتنتمي سيارة رولز رويس كولينان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 

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السيارة التي ظهرة عليها اللوحة هي رولز رويس كولينان الفاخرة، وقد تم تعديل السيارة بشكل كامل من قبل شركة مانسوري، لتصبح فريدة من نوعها هي الأخرى .

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 

سيارة كولينان المعدلة يطلق عليها اسم Linea D’Oro وتظهر بطبقة طلاء ثنائية اللون تجعلها مميزة ، وبها مجموعة من الأدوات التي تم تجهيزها بها .

رولز رويس كولينان ظهرة لأول مرة في عام 2018، وهي من أكبر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في العالم، وبها مساحة كبيرة بالمقصورة لراحة الركاب.

- محرك رولز رويس كولينان :

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 

تحصل رولز رويس كولينان علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6750 سي سي تيربو، وتحتوي كولينان علي الكثير من تقنيات السلامة والراحة  .

- سعر اللوحة التي تم تركيبها علي سيارة رولز رويس كولينان :

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 

وقد بيعت هذه اللوحة بسعر وصل إلى 14.9 مليون دولار ، أي ما يعادل 460 مليون جنيه مصري تقريبًا ، وبالتالي تعتبر بهذا السعر هي الأغلى في التاريخ.

 

 

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