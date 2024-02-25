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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استدعاء 280 ألف سيارة من تويوتا.. اعرف السبب

سبب استدعاء 280 ألف
سبب استدعاء 280 ألف سيارة من تويوتا

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن اطلاق استدعاء الي ما يصل لـ 280 ألف سيارة من فئات البيك أب، والدفع الرباعي، وذلك في الولايات المتحدة ويأتي ذلك الاستدعاء بسبب أن المحرك قد لا ينفصل بالكامل عندما يكون في الوضع المحايد لناقل الحركة.

سبب استدعاء 280 ألف سيارة من تويوتا

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وأوضحت شركة السيارات اليابانية قائلة "قد لا يتم فصل أجزاء معينة من ناقل الحركة على الفور عند نقل السيارة إلى الوضع المحايد، وذلك يسمح لبعض قوة المحرك بمواصلة دفع العجلات.

سبب استدعاء 280 ألف سيارة من تويوتا

واستكملت تويوتا " إنه نتيجة لذلك، يمكن أن تزحف السيارة عن غير قصد إلى الأمام بسرعة منخفضة عندما تكون على سطح مستوي دون استخدام الفرامل، مما يؤدي إلى زيادة خطر وقوع حادث ".

سبب استدعاء 280 ألف سيارة من تويوتا

الاستدعاء يشمل سيارات تويوتا تندرا، وسيكويا، ولكزس LX 600 المصنعة من عام 2022 حتي عام 2024، وسيتم ابلاغ  أصحاب السيارات التي سيتم استدعاؤها بحلول أواخر أبريل وستقوم بتحديث برنامج ناقل الحركة.

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