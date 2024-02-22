يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخرا، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2002.

ونقدم في هذا 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.

اوبل فيكترا

اوبل فيكترا موديل 1999

حصبت السيارة أوبل فيكترا موديل 1994 على ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق المستعمل من 220 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2012

تأتي السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 220 ألف جنيه.

كيا شوما

كيا شوما موديل 1999

تعتمد السيارة كيا شوما موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات. ينتج قوة تصل الى 100 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة كيا شوما موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 200 ألف جنيه.

كيا سبكترا

كيا سبكترا موديل 2001

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2001 على محرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات.

يمكن للسيارة كيا سبكترا موديل 2001 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك موديل 2010

تتوفر السيارة شيفروليه سبارك 2010 بمحرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه.