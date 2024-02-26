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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

سيارة ماكلارين أرتورا
سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

أعلن أحد وكلاء السيارات بمصر عن توافر سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2024 الخارقة ، والتي تظهر بالأسواق لمنافسة سيارة لامبورجيني هوراكان، وهي متوافرة بالسوق المصري بنسخة واحدة .

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

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- سعه محرك ماكلارين أرتورا :

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

تحصل سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 671 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 720 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

تصل سرعة سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3 ثواني ، وتصل من وضع الثبات الي سرعة 200 كم/ساعة في 8.3 ثانية، وتصل لسرعة 300 كم/ساعة من وضع السكون في 21.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 330 كم/ساعة .
 

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

تنافس سيارة ماكلارين أرتورا الكثير من الطرازات الجديدة منها، لامبورجيني هوراكان، وفيراري F8، وتظهر أرتورا  بـ لغة تصميم جديدة، وبها لمسات ديناميكية مميزة .

ماكلارين أرتورا أرتورا موديل 2024 أرتورا لامبورجيني هوراكان هوراكان فيراري F8

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