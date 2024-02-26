أعلن أحد وكلاء السيارات بمصر عن توافر سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2024 الخارقة ، والتي تظهر بالأسواق لمنافسة سيارة لامبورجيني هوراكان، وهي متوافرة بالسوق المصري بنسخة واحدة .

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

- سعه محرك ماكلارين أرتورا :

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

تحصل سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 671 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 720 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

تصل سرعة سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3 ثواني ، وتصل من وضع الثبات الي سرعة 200 كم/ساعة في 8.3 ثانية، وتصل لسرعة 300 كم/ساعة من وضع السكون في 21.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 330 كم/ساعة .



سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

تنافس سيارة ماكلارين أرتورا الكثير من الطرازات الجديدة منها، لامبورجيني هوراكان، وفيراري F8، وتظهر أرتورا بـ لغة تصميم جديدة، وبها لمسات ديناميكية مميزة .