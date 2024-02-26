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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكى سياز 2024 تباع بدون زيادات بمصر

سوزوكى سياز 2024
سوزوكى سياز 2024 تباع بدون زيادات بمصر

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، وتم توافر تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين في حصولهم علي سيارات جديدة تناسب احتياجاتهم وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، وجاءه تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالمياً بشكل غير مسبوق .

سوزوكى سياز 2024 تباع بدون زيادات بمصر

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- مواصفات السلامة بـ سوزوكى سياز :

سوزوكى سياز 2024 تباع بدون زيادات بمصر

زودت سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، وانذار ضد السرقة .

- محرك سوزوكى سياز موديل 2024 :

سوزوكى سياز 2024 تباع بدون زيادات بمصر

عزم دوران سوزوكى سياز السيدان الجديدة يصل الي 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 104 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 42 لتر .

- أسعار سوزوكى سياز موديل 2024 بدون زيادات :

سوزوكى سياز 2024 تباع بدون زيادات بمصر

تباع سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بـ 3 فئات مختلفين في التجهيزات والأسعار :

سوزوكى سياز 2024 تباع بدون زيادات بمصر

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 809 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 874 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر 899 ألف جنيه .

 

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