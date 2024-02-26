أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها | تعرف عليها

تحتوي السيارات علي العديد من الأغراض التي يجب التخلص منها، وذلك لأن تلك الأغراض تتحول مع مرور الوقت الي أداة قتل، بالإضافة إلي أن الكثير من ملاك السيارات يتعاملون مع السيارات باعتبارها منزلهم الثاني ، وبالتالي يجب الاهتمام بالسيارة وبمقتنياتها التي تحتوي عليها ، حتي لا يحدث ضرر بعد ذلك بسبب ترك تلك الأغراض بالسيارة .

أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها

- أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها :

أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها

1- تخفيف الأوزان بالسيارة :

أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها

يؤدي الحمل الزائد بالسيارات الي خفض قدرة الفرامل وانعدام السيطرة على السيارة وخاصة في السرعات الزائدة وحالات الطوارئ.

2- الإكسسوار الرخيصة :

الإكسسوار الرخيصة وغير معلومة المصدر من الأشياء التي تتسبب في مشاكل بأنظمة الكهرباء بالسيارة لعدم استقرار التيار بها، وعدم قدرتها علي العمل بكفاءة .

3- الابتعاد عن قطع الغيار المقلدة :

أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها

قطع الغيار المغشوشة واحدة من أخطر الأشياء التي يجب التخلص منها فورًا لضمان أمان وسلامة السيارة وركابها، وخاصة إذا كانت تلك القطع متعلقة بأنظمة التوجيه أو الفرامل بالسيارات .

4- التخلص من زجاجات العطور والولاعات :

أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها

زجاجات العطور والولاعات من الأدوات التي يجب عدم تركها داخل السيارة وخاصة عند ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لأنها تحدث نوع من أنواع الانفجار الذى يمكن ان يضر السيارة بشكل كبير، وذلك لانهم يحتون علي نسبة من الكحول القابل للاشتعال والولاعات يوجد بها غاز يمكن ان ينفجر ويحرق السيارة .

5- بطاريات الطاقة :

أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها

بطاريات الطاقة الليثيوم أيون الاسطوانية الصغيرة يجب عدم تركها بالسيارات ، وذلك لأنها مكونة من عناصر قابلة للانفجار عند تعرضها لضغط شديد أو مصدر حرارة مباشر.