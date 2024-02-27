عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب هيونداي اكسنت أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه

سعر هيونداي اكسنت
سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، وتوافرت تلك السيارات لاتاحتها امام المواطنين واختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة إلي أن سوق المستعمل المصري يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاته .

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري 

بـ 250 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

سيارات 2024 بالسوق المحلي تباع بالأوفر برايس

- محرك هيونداي اكسنت السيدان :

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري 

زودت سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات هيونداي اكسنت موديل 2005 :

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري 

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت علي الكثير من المميزات منها، مرايات جانبية باللون الأسود، و 4 مقابض للأبواب باللون الأسود أيضا ، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي مقدمة السيارة .

- سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري :

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري 

تعرض سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 للبيع بسوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة وأداء محرك السيارة .
 

إصدارات السيارات سوق السيارات المصرى سوق المستعمل المصرى هيونداى اكسنت مواصفات هيونداي اكسنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

موضوعات متعلقة

بـ 250 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

سيارات 2024 بالسوق المحلي تباع بالأوفر برايس

سنشري أغلي SUV من تويوتا موديل 2024

مواصفات فولكس فاجن طوارق موديل 2024 | صور

شاهد| دودج RAM 1500 موديل 2025 الجديدة

سيارة ماكلارين أرتورا تظهر بالسوق المصري

أدوات قاتلة بالسيارات يجب التخلص منها | تعرف عليها

ميني كونتري مان الجيل الجديد تظهر بتلك المواصفات

ترشيحاتنا

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

التحديث الأخير للأسعار عالميا.. ارتفاع الذهب وتراجع الدولار اليوم الثلاثاء

مفاجأة جديدة عن مكافآت نهائي كأس مصر بالسعودية

بعد سرقة مجوهراتها.. المتهم الثاني في قضية ميرهان حسين: مكنش معايا حاجة فتشوني

التنمية المحلية توضح موعد انتهاء التقديم للوظائف الشاغرة بديوان الوزارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ