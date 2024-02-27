اركب هيونداي اكسنت أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، وتوافرت تلك السيارات لاتاحتها امام المواطنين واختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة إلي أن سوق المستعمل المصري يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاته .

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري

- محرك هيونداي اكسنت السيدان :

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري

زودت سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات هيونداي اكسنت موديل 2005 :

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت علي الكثير من المميزات منها، مرايات جانبية باللون الأسود، و 4 مقابض للأبواب باللون الأسود أيضا ، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي مقدمة السيارة .

- سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري :

سعر هيونداي اكسنت موديل 2005 بالسوق المصري

تعرض سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 للبيع بسوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة وأداء محرك السيارة .

