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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سنشري أغلي SUV من تويوتا موديل 2024

سنشري أغلي SUV من
سنشري أغلي SUV من تويوتا موديل 2024

أعلنت شركة تويوتا عن إصدارها الجديد تويوتا سنشري موديل 2024 ، وتنتمي سنشري  لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر سنشري بتصميم خارجي أنيق وداخلي فاخر، وبها مجموعة متنوعة من المميزات المتقدمة.

 سنشري أغلي SUV من تويوتا موديل 2024

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- محرك تويوتا سنشري موديل 2024 :

 سنشري أغلي SUV من تويوتا موديل 2024

تحصل سيارة تويوتا سنشري موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3500 سي سي ، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 406 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 542 نيوتن/متر ، ويمكنها قطع مسافة بالمدي الكهربائي تصل الي 69 كيلومتر ، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

- أبعاد تويوتا سنشري موديل 2024 :

 سنشري أغلي SUV من تويوتا موديل 2024

تتوافر سيارة تويوتا سنشري موديل 2024 بطول 5207 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1825 مم ، وبها قاعة عجلات بطول 2990 مم .

- مواصفات تويوتا سنشري موديل 2024 :

زودت سيارة  تويوتا سنشري موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة منها، خطوط ناعمة ومتوازنة، ومصابيح أمامية مكونة من أربعة مصابيح في كل مصباح، وبها مصابيح خلفية رفيعة،، وبها لمسات من الكروم على الشبكة الأمامية ، وتحتوي علي شعار طائر الفينيق المنقوش بشكل رائع على غطاء المحرك، وبها شبكة أمامية عريضة ذات قضبان أفقية .

 سنشري أغلي SUV من تويوتا موديل 2024

بالإضافة الي ان تويوتا سنشري موديل 2024 تحتوي علي شاشات عرض مقاس 11.6 بوصة مثبتة على مساند الرأس، وبها لوحين لمسيين قابلين للإزالة مقاس 5.5 بوصة، وساعة تناظرية، وإضاءة قراءة LED، وحامل حذاء منزلق، وثلاجة.

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