يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها، وجاءه رغبتهم في شراء تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ويتميز سوق السيارات المصري بسهولة إعادة بيع السيارات مرة اخري بسهولة بعد شراءها .

- زوتى اكسبلوجن موديل 2009 :

تمكنت سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تعرض سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2009 للبيع بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- جيلي باندينو موديل 2015 :

تعرض جيلي باندينو موديل 2015 للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

سعر سيارة جيلي باندينو موديل 2015 بسوق المستعمل المصري يصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- شانجان بيني موديل 2009 :

تحصل سيارة شانجان بيني موديل 2009 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تباع سيارة شانجان بيني موديل 2009 بسوق المستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو سانديرو موديل 2012 :

تنقل قوة رينو سانديرو موديل 2012 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة لمدة سنيتن، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2012 بسوق المستعمل المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- دايو ماتيز موديل 1999 :

زودت دايو ماتيز موديل 1999 بمحرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تتواجد دايو ماتيز موديل 1999 بسوق المستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .