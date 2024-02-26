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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 250 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

بـ 250 ألف جنيه
بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها، وجاءه رغبتهم في شراء تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ويتميز سوق السيارات المصري بسهولة إعادة بيع السيارات مرة اخري بسهولة بعد شراءها .

سيارات في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

- زوتى اكسبلوجن موديل 2009 :

تمكنت سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بـ 250 ألف جنيه  .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تعرض سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2009 للبيع بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- جيلي باندينو  موديل 2015 :

تعرض جيلي باندينو  موديل 2015 للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

بـ 250 ألف جنيه  .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

سعر سيارة جيلي باندينو  موديل 2015 بسوق المستعمل المصري يصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- شانجان بيني موديل 2009 :

تحصل سيارة شانجان بيني موديل 2009 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بـ 250 ألف جنيه  .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تباع سيارة شانجان بيني موديل 2009 بسوق المستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو سانديرو موديل 2012 :

تنقل قوة رينو سانديرو موديل 2012 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة لمدة سنيتن، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بـ 250 ألف جنيه  .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2012 بسوق المستعمل المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- دايو ماتيز موديل 1999 :

زودت دايو ماتيز موديل 1999 بمحرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

بـ 250 ألف جنيه  .. 5 سيارات هاتشباك شبابية للبيع

تتواجد دايو ماتيز موديل 1999 بسوق المستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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