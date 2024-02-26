شاهد| دودج RAM 1500 موديل 2025 الجديدة

كشفت شركة دودج الأمريكية عن طرازها الجديد دودج RAM 1500 موديل 2025 ، والتى تنتمي RAM 1500 لفئة السيارات البيك اَب ، وتظهر دودج RAM 1500 بتصميم جديد ومظهر مميز .

دودج RAM 1500 موديل 2025 الجديدة

- محرك دودج RAM 1500 موديل 2025 :

دودج RAM 1500 موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة دودج RAM 1500 موديل 2025 علي قوتها من محرك 6 سلندر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي نظام هجين ينتج جهد يصل الي 48 فولت ، وقوة 305 حصان، ويصل عزم دورانها الي 367 نيوتن/متر ، وبها محرك أقوي ينتج قوة تصل الي 540 حصان، ويصل عزم دورانها الي 732 نيوتن/متر .

دودج RAM 1500 موديل 2025 الجديدة

تتسارع سيارة دودج RAM 1500 موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، وتمتلك RAM 1500 نظام تعليق خلفي يستخدم نوابض لولبية قياسية مقابل إعدادات النوابض التقليدية.

دودج RAM 1500 موديل 2025 الجديدة

تتميز طرازات دودج RAM 1500 المزودة بنظام التعليق الهوائي الاختياري بارتفاع ركوب قابل للتعديل، وذلك يساعد على رفع كفاءة استهلاك الوقود والأداء على الطرق الوعرة.

- مواصفات دودج RAM 1500 موديل 2025 :

دودج RAM 1500 موديل 2025 الجديدة

تحتوي رام 1500 موديل 2025 علي حجرة تخزين، وبها مساحة كبيرة للركاب، وبها مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية، وفتحة سقف بانوراما، وبها سطح جلدي فاخر، ولمسات من الخشب الأصلي، وشاشة كبيرة تعمل باللمس ، وشاشة مخصصة للراكب الأمامي، وبها وضع قياده آلي .