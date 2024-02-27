زيت المحرك من أحد العناصر الحيوية لـ محرك السيارة ، وبالتالي يجب الاهتمام بموثوقية زيت السيارة قبل تغيره حتي لا يحدث أي أضرار بمحرك السيارة .

كيف يمكن اكتشاف زيت السيارة المغشوش

وذلك لأن زيت محرك السيارة مسؤول عن تزييت أجزاء المحرك الداخلية وتخفيف الاحتكاك الحاصل بينها، وتعمل الزيوت أيضا علي تحسين أداء المحرك وتبريده بتصريف الحرارة عنه وتنظيفه من الترسبات الناتجة عن عملية الاحتراق ومنع التآكل والصدأ .

- كيف يمكن اكتشاف زيت السيارة المغشوش :

كيف يمكن اكتشاف زيت السيارة المغشوش

1- الكشف على العبوة :

يجب أن تكون عبوة الزيت محكمة الغلق وخالية من أي علامات تدل على التلاعب بها، ويجب التأكد أن التعبئة تحمل العلامات والشعارات الرسمية للشركة المصنعة للزيت.

2- التأكد من الرقم التسلسلي :

كيف يمكن اكتشاف زيت السيارة المغشوش

كل عبوة من زيوت المحرك تحتوي على رقم تسلسلي، وبالتالي يجب مطابقته مع الرقم الموجود على فاتورة الشراء.

3- التحقق من لزوجة ولون الزيت :

زيت المحرك يجب ان يكون ذو لزوجة مناسبة ولون معين، وذلك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، وحدوث أي تغيير في اللون أو اللزوجة يدل علي أن الزيت تم غشه .

- للوقاية من شراء زيت المحرك المغشوش :

1- شراء الزيت من مصدر موثوق :

كيف يمكن اكتشاف زيت السيارة المغشوش

عند شراء زيت المحرك يجب الذهاب الي موردين موثوقين ومعتمدين من الشركة المصنعة.

2- ملاحظة فروق أسعار الزيوت :

كيف يمكن اكتشاف زيت السيارة المغشوش

عندما تكون فروق الأسعار كبيرة يجب الانتباه لموثوقية الزيت .

3- الاطلاع علي التواريخ والشهادات :

من الضروري أن يتم الاطلاع علي تواريخ انتهاء الصلاحية ووجود الشهادات اللازمة لدي الموزعين .