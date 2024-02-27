حالات تغيير إطارات السيارات.. تعرف عليها

الإطارات تمثل عامل الأمان والثبات الأول علي الطريق خصوصا في الظروف الجوية القاسية مثل الامطار والتي تتسبب في حدوث عملية انزلاق للسيارة .

في هذه الحالات يتم تغيير إطارات السيارة

ومن هنا يجب الاهتمام بإطارات السيارة ويجب الانتباه الي العديد من العوامل التي تدل علي حاجة إطارات السيارة للتغيير ويمكن معرفة ذلك عن طريق، قلة ثبات السيارة على الطريق، وزيادة الدوران المنفلت للعجلات، وعند انطلاق تحذيرات نظام التحكم في الجر ASR أو نظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP، أو عند وصول عمق مداس الإطار إلى أقل من 2 مم.

ويجب تغيير الإطارات الصيفية عندما يصل عمق المداس الي 3 مم، والإطارات الشتوية عند 4 مم، ويساعد عمق المداس الكبير في الشتاء على تثبيت السيارة علي الطريق حتى في ظل وجود الطين أو الماء على الطريق.

في هذه الحالات يتم تغيير إطارات السيارة

الإطار الشتوي يحتوي علي شرائح أكثر وفتحات تسمح بتصريف الماء على جانبي الإطار، وعند تآكل مداس السيارة تقل فتحات التصريف والشرائح، وإذا كان هناك الكثير من الماء على الطريق يتم فقدان السيطرة على السيارة بفعل ضعف القدرة على التوجيه والفرملة.

في هذه الحالات يتم تغيير إطارات السيارة

الثبات وقوة فرامل السيارة يضعفان بسبب قلة عمق مداس الإطار، بالإضافة الي ان كفاءة معظم الإطارات، التي يبلغ عمق مداسها 2.5 مم تقل بنسبة 70٪ عند المنحنيات الرطبة، وبالتالي يجب الا يقل عمق مداس الإطار عن 3 مم بالنسبة للإطارات الصيفية و4 مم بالنسبة للإطارات الشتوية.