بـ300 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

سوق المستعمل المصري يتواجد به طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها خصوصا بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بطريقة مفاجئة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من الأزمات التي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- اوبل فيكترا موديل 2002 :

بـ 300 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

تحصل سيارة اوبل فيكترا علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأسود، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت فيكترا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

سعر اوبل فيكترا موديل 2002 في سوق السيارات المصري يصل الي 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- هيونداي اكسنت موديل 2009 :

بـ 300 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

تمكنت هيونداي اكسنت موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر هيونداي اكسنت موديل 2009 في سوق المستعمل 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي .

- رينو ميجان موديل 2006 :

بـ 300 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

زودت رينو ميجان موديل 2006 بناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت ميجان من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة رينو ميجان موديل 2006 بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تفاصيل محرك وشكل السيارة .

- تويوتا كورولا سباسيو موديل 1998 :

بـ 300 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

تنتمي تويوتا كورولا سباسيو موديل 1998 لفئة السيارات الهاتشباك ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت سباسيو من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتواجد تويوتا كورولا سباسيو موديل 1998 بسوق المستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي .

- شيري اسبرانزا موديل 2010 :

بـ 300 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

تستمد شيري اسبرانزا موديل 2010 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، مكنها من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة شيري اسبرانزا موديل 2010 بسوق المستعمل الي 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب دواخل السيارة .