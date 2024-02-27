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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية

سيارة زاجاتو AGTZ
سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية

كشفت شركة زاجاتو  عن إصدارها الجديد زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية  ، وتنتمي سيارة AGTZ Twin Tail لفئة السيارات الكوبيه الرياضية .

سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية

سيارة AGTZ Twin Tail الرياضية  الجديدة تمكن السائق من تغيير الجزء الخلفي للسيارة حسب رغبة قائدها ، وذلك يمكن سائق السيارة من اختيار مؤخرة سيارة طويلة .

سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية

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مؤخرة السيارة الطويلة تعمل علي تحسين ديناميكية الهوائية مع السرعات العالية، اما بالنسبة الي المؤخرة القصيرة فهي مخصصة الي العملانية في الحياة اليومية.

- محرك  زاجاتو AGTZ Twin Tail :

سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية

سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الجديدة تعتمد على سيارة ألباين A110 الكوبيه الرياضية، وتحصل علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1800 سي سي ، وتخرج قوة 250 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية .

سيارة زاجاتو AGTZ Twin Tail الرياضية

الجدير بالذكر ان سيارة زاجاتو  AGTZ Twin Tail الرياضية الجديدة سيقتصر إنتاجها على 19 نسخة فقط، بالإضافة الي ان سيارة  زاجاتو AGTZ Twin Tail  يتواجد بها برنامج مخصص موسع لألوان الطلاء الخارجي والألوان المستخدمة في المقصورة الداخلية.

 

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