ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من المشاكل التي اثرت علي تواجد السيارات لدي الوكلاء والموزعين ، بالإضافة الي ان الاحداث التي اثرت علي سوق السيارات كانت قاسية بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر شانجان يونى تى 2024 بدون زيادات

- أبعاد شانجان يونى تى الجديدة :

تأتي سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4515 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1565 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2710 مم .

- مواصفات شانجان يونى تى موديل 2024 :

سعر شانجان يونى تى 2024 بدون زيادات

زودت سيارة شانجان يونى تى بالكثير من وسائل السلامة منها، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبها نظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن.

سعر شانجان يونى تى 2024 بدون زيادات

بالإضافة الي ان سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تحتوي علي شاشة عدادات ديجيتال مقاس 10.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة ، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

- أسعار شانجان يونى تى موديل 2024 بالسوق المحلي :

سعر شانجان يونى تى 2024 بدون زيادات

تباع سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 290 ألف جنيه .