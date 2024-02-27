أسعار شيفروليه أوبترا الجديدة بالأوفر برايس

سوق السيارات المصري يمتلئ بالعديد من أنواع السيارات الجديدة ، وتوافرت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة.

وجاءت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادات العام الجاري

- أبعاد شيفروليه أوبترا الجديدة :

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادات العام الجاري

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا الجديدة بالسوق المصري بطول 4597 مم، وعرض 1736 مم، وارتفاع 1462 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2640 مم، وتمتلك العديد من المميزات منها ، قفل مركزي للأبواب، وجنوط، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة .

- محرك شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادات العام الجاري

سعه خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 الجديدة يصل الي 54 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وبها قوة 110 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري :

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادات العام الجاري

يتراوح سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في السوق المصري من 660 ألف جنيه، ليصل الي مليون و 155 ألف جنيه .