أسعار شيفروليه أوبترا الجديدة بالأوفر برايس

سوق السيارات المصري يمتلئ بالعديد من أنواع السيارات الجديدة ، وتوافرت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة.
وجاءت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.
- أبعاد شيفروليه أوبترا الجديدة :
تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا الجديدة بالسوق المصري بطول 4597 مم، وعرض 1736 مم، وارتفاع 1462 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2640 مم، وتمتلك العديد من المميزات منها ، قفل مركزي للأبواب، وجنوط، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة .
- محرك شيفروليه أوبترا موديل 2023 :
سعه خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 الجديدة يصل الي 54 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وبها قوة 110 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك .
- أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري :
يتراوح سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في السوق المصري من 660 ألف جنيه، ليصل الي مليون و 155 ألف جنيه .