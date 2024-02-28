بحالة مميزة.. فيات تيبو بـ 120 ألف جنيه | صور

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي تم توافرها بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات بأسعار مميزة ، وزاد اقبال المواطنين علي سوق المستعمل بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
- محرك فيات تيبو الهاتشباك :
تستمد سيارة فيات تيبو موديل 1991 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت تيبو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- مواصفات فيات تيبو موديل 1991 :
تحتوي سيارة فيات تيبو موديل 1991 علي الكثير من المميزات منها ، 4 جنوط للكاوتش، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة فيات، وتم تثبيت إشارات صغيرة بالرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود، و 4 مقابض للأبواب اللون الأسود، وبها مساحة زجاج خلفية .
- سعر فيات تيبو موديل 1991 بالسوق المصري للسيارات المستعملة :
تعرض سيارة فيات تيبو موديل 1991 للبيع بالسوق المصري للسيارات بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي والداخلي وقوة محركها .