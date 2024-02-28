بحالة مميزة.. فيات تيبو بـ 120 ألف جنيه | صور

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي تم توافرها بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات بأسعار مميزة ، وزاد اقبال المواطنين علي سوق المستعمل بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

سعر فيات تيبو موديل 1991 بالسوق المصري للسيارات المستعملة

- محرك فيات تيبو الهاتشباك :

سعر فيات تيبو موديل 1991 بالسوق المصري للسيارات المستعملة

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 1991 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت تيبو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات فيات تيبو موديل 1991 :

سعر فيات تيبو موديل 1991 بالسوق المصري للسيارات المستعملة

تحتوي سيارة فيات تيبو موديل 1991 علي الكثير من المميزات منها ، 4 جنوط للكاوتش، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة فيات، وتم تثبيت إشارات صغيرة بالرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود، و 4 مقابض للأبواب اللون الأسود، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر فيات تيبو موديل 1991 بالسوق المصري للسيارات المستعملة :

سعر فيات تيبو موديل 1991 بالسوق المصري للسيارات المستعملة

تعرض سيارة فيات تيبو موديل 1991 للبيع بالسوق المصري للسيارات بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي والداخلي وقوة محركها .