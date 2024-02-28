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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري بيجو 309 سيدان بـ 80 ألف جنيه

سعر بيجو 309 موديل
سعر بيجو 309 موديل 1986 بسوق المستعمل

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بالإضافة إلي أن سيارات سوق المستعمل المصري يتواجد بها مجموعة من المميزات منها، سهولة إعادة بيع الإصدارات مرة اخري ، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

سعر  بيجو 309 موديل 1986 بسوق المستعمل

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- مواصفات بيجو 309 موديل 1986 :

سعر  بيجو 309 موديل 1986 بسوق المستعمل

تحتوي  بيجو 309 موديل 1986 علي الكثير من المميزات منها، اضاءة امامية، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة بيجو، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود ، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، واضاءة خلفية ، وصداد امامي وخلفي باللون الأسود .

- محرك  بيجو 309 موديل 1986 :

سعر  بيجو 309 موديل 1986 بسوق المستعمل

زودت سيارة  بيجو 309 موديل 1986 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومعها رخصة سارية .

- سعر  بيجو 309 موديل 1986 بسوق المستعمل :

سعر  بيجو 309 موديل 1986 بسوق المستعمل

تباع سيارة  بيجو 309 موديل 1986 بسوق السيارات المستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

 

 

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