كشفت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد إم جي 3 ، وتنتمي سيارة ام جي الجديدة لفئة السيارات الهاتشباك ، وهي تظهر الان في جيلها الثالث ، وتظهر بتصميم وتقنيات حديثة ومتطورة .

إم جي 3 الهاتشباك الجديدة سعرها 331 ألف جنيه

- مواصفات إم جي 3 الهاتشباك :

زودت سيارة إم جي 3 الهاتشباك بالكثير من المميزات منها، كاميرا 360 درجة، وأنظمة متطورة لمساعدة السائق، وبها واجهة أمامية ديناميكية، وبها أضواء أمامية جريئة، وأضواء خلفية ناعمة، وعجلة قيادة رياضية، و لوحة عدادات افتراضية مقاس 7 بوصه، وشاشة تعمل باللمس، وبها نظام معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة، و Apple CarPlay، وAndroid Auto .

إم جي 3 الهاتشباك الجديدة سعرها 331 ألف جنيه

بالإضافة إلي أن سيارة إم جي 3 الهاتشباك تحتوي أيضا علي مجموعة واسعة من خصائص السلامة النشطة منها، نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار في الحالات الطارئة، وميزة الكشف على النقاط العمياء، وميزة التحكم التكيفي بالملاحة، وبها مرايات كهربائية، وأجهزة استشعار خلفي للركن، وميزة المساعدة علي صعود التلال .

- محرك إم جي 3 الهاتشباك :

إم جي 3 الهاتشباك الجديدة سعرها 331 ألف جنيه

تحصل سيارة إم جي 3 الهاتشباك علي قوتها من محرك ينتج قوة 109 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، ويصل عزم دورانها الي 142 نيوتن/متر .

- سعر إم جي 3 الهاتشباك الجديدة :

إم جي 3 الهاتشباك الجديدة سعرها 331 ألف جنيه

ستباع سيارة إم جي 3 الهاتشباك الجديدة بسعر 10.700 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 331 ألف جنيه مصري تقريباً .