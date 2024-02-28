أسعار بي إم دبليو 420 الجديدة 2024 بمصر

يتوافر بالسوق المصري للسيارات جميع فئات السيارات الجديدة بمختلف إصداراتها المختلفة سواء كانت سيدان او كوبيه او عائلية ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السيارات التي يرغبون باقتنائها ، وتواجده تلك الإصدارات بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق بسبب الازمات التي واجها قطاع صناعة السيارات .
- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 420 الجديدة :
تمتلك بي ام دبليو 420 الجديدة موديل 2024 الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، و
ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، واحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .
- محرك بي ام دبليو 420 موديل 2024 :
قوة سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 تصل الي 184 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تصل الي 7.9 ثانية، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر .
- أسعار بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات :
تظهر سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات :
الفئة الاولي من سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 يصل سعرها بدون أوفر برايس الي 3 مليون و 700 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 يصل سعرها بدون أوفر برايس إلي 4 مليون و 350 ألف جنيه .