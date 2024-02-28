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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بي إم دبليو 420 الجديدة 2024 بمصر

أسعار بي ام دبليو
أسعار بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات

يتوافر بالسوق المصري للسيارات جميع فئات السيارات الجديدة بمختلف إصداراتها المختلفة سواء كانت سيدان او كوبيه او عائلية ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السيارات التي يرغبون باقتنائها ، وتواجده تلك الإصدارات بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق بسبب الازمات التي واجها قطاع صناعة السيارات .

أسعار بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات

سيارات في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 420 الجديدة :

أسعار بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات

تمتلك بي ام دبليو 420 الجديدة  موديل 2024 الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، و 
ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، واحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك بي ام دبليو 420 موديل 2024 :

أسعار بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات

قوة سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 تصل الي 184 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تصل الي 7.9 ثانية، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر .

- أسعار بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات :

أسعار بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات

تظهر سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 بالسوق المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

الفئة الاولي من سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 يصل سعرها بدون أوفر برايس الي 3 مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 420 موديل 2024 يصل سعرها بدون أوفر برايس إلي 4 مليون و 350 ألف جنيه .

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