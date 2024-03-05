سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه.. صور

سوق السيارات المصري يضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت السيارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير ، لاستقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان سوق السيارات يمتلئ بالعديد من الإصدارات منها، بي واي دي F3 ، و MG RX5 Plus ، و كيا سبورتاج، و تويوتا كورولا من موديلات 2024 .

- بي واي دي F3 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

عزم دوران بي واي دي F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 108 حصان، وتل سرعة بي واي دي F3 القصوى الي 180 كم/ساعة .

تراجع سعر بي واي دي F3 موديل 2024 بقيمة 10 الاف جنيه، وتباع الان بسعر 740 ألف جنيه، بدلا من 750 ألف جنيه .

- ام جى ار اكس 5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

تحصل سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2024 كانت تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه، والان وصول سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 670 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 30 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2024 كانت تباع بسعر مليون و 760 ألف جنيه، والان وصل سعرها الي مليون و 730 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 30 ألف جنيه .

- كيا سبورتاج موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتخرج قوة 180 حصان .

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع الان بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 249 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 320 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 449 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 129 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 649 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 99 ألف جنيه .

- تويوتا كورولا موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

سعه خزان وقود تويوتا كورولا موديل 2024 يصل الي 50 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 120 حصان .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا مويل 2024 يصل سعرها الي مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من مليون و 750 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 580 ألف جنيه، بدلا من مليون و 800 ألف جنيه، بفارق سعر 220 ألف جنيه .