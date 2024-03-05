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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه.. صور

سيارات جديدة 2024
سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت السيارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير ، لاستقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان سوق السيارات يمتلئ بالعديد من الإصدارات منها،  بي واي دي  F3  ، و MG RX5 Plus ، و كيا سبورتاج،  و تويوتا كورولا من موديلات  2024 .

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- بي واي دي F3 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

عزم دوران بي واي دي F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 108 حصان، وتل سرعة بي واي دي F3 القصوى الي 180 كم/ساعة .

تراجع سعر بي واي دي F3 موديل 2024 بقيمة 10 الاف جنيه، وتباع الان بسعر 740 ألف جنيه، بدلا من 750 ألف جنيه .

- ام جى ار اكس 5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

تحصل سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2024 كانت تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه، والان وصول سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 670 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 30 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2024 كانت تباع بسعر مليون و 760 ألف جنيه، والان وصل سعرها الي مليون و 730 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 30 ألف جنيه .

- كيا سبورتاج موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تصل الي 180 كم/ساعة  ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتخرج قوة 180 حصان .

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع الان بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 249 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 320 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 449 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 129 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 649 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 99 ألف جنيه .

- تويوتا كورولا موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه

سعه خزان وقود تويوتا كورولا  موديل 2024 يصل الي 50 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 120 حصان .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا مويل 2024 يصل سعرها الي مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من مليون و 750 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 580 ألف جنيه، بدلا من مليون و 800 ألف جنيه، بفارق سعر 220 ألف جنيه .

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