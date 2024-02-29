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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 200 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات أوبل

أوبل كورسا موديل
أوبل كورسا موديل 2004

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

 

تعتبر السيارة أوبل كورسا أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصرية، وظهر الجيل الأول عام 1994 واستمر حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.

 أوبل كورسا موديل 2004 

مواصفات السيارة أوبل كورسا موديل 2004

وحصلت السيارة أوبل كورسا موديل 2004على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

 

وتتوفر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بنظام دفع أمامي، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً، وتتميز المقصورة الداخلية بخامات عالية الجودة لذلك فهي توفر الراحة للمقاعد، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب ومساحة التخزين الخلفية 300 لتر، وفي حالة طي المقاعد الخلفية يمكن أن ترتفع إلى 700 لتر.

 

وتأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل تكييف، وسنتر لوك، ومصابيح ضباب، وراديو، وعجلة قيادة معززة آلياً.

 أوبل كورسا موديل 2004 

أسعار السيارة أوبل كورسا موديل 2004 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 200 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

أوبل كورسا موديل 2004 أوبل كورسا اوبل كورسا الكماليات

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