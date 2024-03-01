سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي يحتاج اليها المواطنين ويرغبون في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة رغم زيادة أسعارها ، وتعود زيادات أسعار السيارات الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالمياً .

- مينى مينى كوبر S موديل 2024 :

منها كودياك و X1 ..سيارات جديدة بالسعر الرسمي

عزم دوران سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 192 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 225 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 تباع بسعر رسمي مليون و 830 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 880 ألف جنيه .

- بيجو 508 موديل 2024 :

منها كودياك و X1 ..سيارات جديدة بالسعر الرسمي

زودت سيارة بيجو 508 موديل 2024 بمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 215 حصان، وعزم دوران 300نيوتن/متر .

تبدأ أسعار سيارة بيجو 508 موديل 2024 من مليون و 259 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 819 ألف جنيه ، وتباع بـ 6 فئات بالسوق المصري .

- سيات تاراكو موديل 2024 :

منها كودياك و X1 ..سيارات جديدة بالسعر الرسمي

سرعة سيات تاراكو موديل 2024 القصوى تصل الي 199 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 150 حصان، بسبب محركها الذى يصل سعه الي 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 800 ألف جنيه .

- بي ام دبليو X1 موديل 2024 :

منها كودياك و X1 ..سيارات جديدة بالسعر الرسمي

تتسارع بي ام دبليو X1 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل أي 230 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وبها قوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 208 كم/ساعة .

تتوافر سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 بالسوق المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .

- سكودا كودياك موديل 2023 :

منها كودياك و X1 ..سيارات جديدة بالسعر الرسمي

سعه خزان وقود سكودا كودياك موديل 2023 يصل الي 58 لتر ، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعة سكودا كودياك القصوى الي 199 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2023 تباع بسعر مليون و 925 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 2 مليون جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 2 مليون و 150 ألف جنيه .