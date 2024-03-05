شاهد.. هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن توافر طرازها الجديد هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت ، وتنتمي أيونيك 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

- مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت :

زودت سيارة هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت بـ تحديثات علي الهيكل الخارجي ، وبها صدادات وعتبات جانبية وجنوط مقاس 20 بوصة بتصميم جديد. وبها أنياب بـ مقدمة السيارة ، وبها شارة N Line الموجودة على الشبكة.

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

تحتوي هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت علي شبكة محدثة، وبها مشتت هواء خلفي، وجنوط مصممة حديثًا، وبها مساحة زجاج خلفية ، وبها اختصارات إضافية للمميزات المستخدمة كثيرًا.

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

تمتلك هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت صف من الأزرار لتشغيل المقاعد الأمامية المدفأة ، وبها عجلة قيادة مدفأة، ووظيفة للمساعدة علي ركن السيارة.

بالإضافة الي ان سيارة هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت تحتوي أيضا علي حاملات للأكواب، وبها أدوات للتحكم في المناخ على لوحة القيادة ، وبها أضواء تفاعلية على عجلة القيادة، ومقاعد رياضية، وبطانة سقف السوداء، وخياطة حمراء .

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت



تظهر هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت بنظام ترفيهي محدث ، وتقنية أمان مطورة، وأبواب معززة وأعمدة B، وصلابة أعلى للجسم، وبها ترقيات لتقليل الضوضاء وزيادة الراحة، ويتمتع المحرك الخلفي بعزل صوت إضافي .