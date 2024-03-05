عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

مواصفات هيونداي أيونيك
مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن توافر طرازها الجديد هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت ، وتنتمي أيونيك 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع.. صور

بـ300 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

- مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت :

زودت سيارة هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت بـ تحديثات علي الهيكل الخارجي ، وبها صدادات وعتبات جانبية وجنوط مقاس 20 بوصة بتصميم جديد. وبها أنياب بـ مقدمة السيارة ،  وبها شارة N Line الموجودة على الشبكة.

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

تحتوي هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت علي شبكة محدثة، وبها مشتت هواء خلفي، وجنوط مصممة حديثًا، وبها مساحة زجاج خلفية ، وبها اختصارات إضافية للمميزات المستخدمة كثيرًا.

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

تمتلك هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت صف من الأزرار لتشغيل المقاعد الأمامية المدفأة ، وبها عجلة قيادة مدفأة، ووظيفة للمساعدة علي ركن السيارة.

بالإضافة الي ان سيارة هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت تحتوي أيضا علي حاملات للأكواب، وبها أدوات للتحكم في المناخ على لوحة القيادة ، وبها أضواء تفاعلية على عجلة القيادة، ومقاعد رياضية، وبطانة سقف السوداء، وخياطة حمراء .

مواصفات هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت


تظهر هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت بنظام ترفيهي محدث ، وتقنية أمان مطورة، وأبواب معززة وأعمدة B، وصلابة أعلى للجسم، وبها ترقيات لتقليل الضوضاء وزيادة الراحة، ويتمتع المحرك الخلفي بعزل صوت إضافي .

هيونداي أيونيك أيونيك 5 الفيس ليفت هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت 5 الفيس ليفت الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

سعر رينو تاليانت 2024 بالأوفر برايس الجديد

مينى كانترى مان 2024 الرياضية تظهر بتلك المواصفات

أسعار كيا سورينتو العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

اركب مازدا 3 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها لـ 300 ألف جنيه

خطوات تساعدك علي اختيار الكاوتش المناسب لسيارتك

أوبل أوف كورسا الكهربائية تباع بهذا السعر

ترشيحاتنا

الحكومة تناقش مقترحا لتطوير نظام الثانوية العامة

حماس: ننتظر رد إسرائيل على مقترحاتنا في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

خريطة برامج ماسبيرو خلال شهر رمضان المبارك

بوتين: روسيا الرابعة عالميا في تصدير المنتجات الزراعية

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين للبحث عن الغاز والزيت الخام

العائدات من داعش.. وثائقي جديد لمرصد الأزهر يفند ادعاءات التنظيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| صور من كواليس مسلسل "حق عرب"

إطلالة تكشف عن مرض داليا مصطفى| شاهد

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ