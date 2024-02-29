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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع.. صور

بـ 400 ألف جنيه
بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من الإصدارات المطروحة للبيع، وجاء ذلك الاقبال علي سوق السيارات المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب الاحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي، بالإضافة إلى أن الطرازات المستعملة تتميز بسهولة تواجد قطع غيارها.

 

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- مازدا 3 موديل 2007 :

 بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع 

تمكنت  مازدا 3 موديل 2007 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتحتيو علي رخصة سارية .

يصل سعر سيارة  مازدا 3 موديل 2007 بسوق السيارات المصري للمستعمل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الداخلي والخارجي .

- سكودا أوكتافيا موديل 1998 :

 بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع 

تحصل سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 علي قوتها من محرك 2000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 بسوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .

- دايهاتسو تيريوس موديل 2008 :

 بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع 

تنقل قوة سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ووجد بالسيارة دهانات خارجية .

تتوافر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 بالسوق المصري بسعر 390 ألف جنيه، ويختلف العسر حسب قوة محرك السيارة .

- تويوتا افينسيس موديل 2006:

 بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع 

تويوتا افينسيس موديل 2006 تنتمي لفئة السيارات السيدان ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة تويوتا افينسيس موديل 2006 بسوق السيارات المصري بسعر 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- فيات بيترا موديل 2003 :

 بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع 

تباع سيارة فيات بيترا موديل 2003 باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، تحتوي علي 4 جنوط للكاوتش ، وبها  4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .


تتواجد سيارة فيات بيترا موديل 2003 بسوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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