ميتسوبيشي لانسر شبابية بـ 300 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنين لاقتنائها بسبب ما تحمله من مميزات ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 ، وتوافرت لانسر بالسوق المصري للمستعمل رغم الارتفاعات السعرية التي شهدتها طرازات السيارات الجديدة .

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر السيدان :

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

تأتي سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 بالعديد من المميزات منها، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي ، و 4 جرائد بنفس لون السيارة تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي بالسيارة ، واضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، ومرايات جانبية باللون الأسود ، وبها مقابض أبواب باللون الأسود ، وتم تثبيت إشارات صغيرة بالرفارف الأمامية للسيارة .

- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 :

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

زودت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، وتباع باللون الذهبي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 بالسوق المحلي :

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

تعرض سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 للبيع بسوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الخارجية والداخلية .