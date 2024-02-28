كشفت شركة جيب عن أحدث اصداراتها جيب أفينجر 4xe ، التي ظهرت في صورة رقمية بهدف التشويق للسيارة القادمة المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

جيب أفينجر 4xe الهجين الجديدة تظهر لأول مرة

وتحتوي سيارة جيب أفينجر 4xe علي محرك يخرج قوة تصل الي 134 حصان، بجانب محركين كهربائيين ينتجان قوة مجمعة تصل الي 56 حصان، بالإضافة الي وجود محرك كهربائي علي كل محور للعجلات، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات

جيب أفينجر 4xe الهجين الجديدة تظهر لأول مرة

من جانبه أوضح رئيس علامة جيب التجارية في أوروبا قائلا : "جيب أفينجر 4xe الجديدة تمثل نقطة تحول للعلامة التجارية، حيث يجمع أحدث إصدار من نموذجنا الناجح بين صغر حجم أفينجر وتعدد استخداماته مع أداء نظام الدفع الرباعي، مما يكمل عرض العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي 4×4 في جميع الفئات".

جيب أفينجر 4xe الهجين الجديدة تظهر لأول مرة



وتعمل شركة جيب خلال الفترة القادمة علي سيارة بديلة لـ جيب رانجلر كهربائية بالكامل يطلق عليها اسم ريكون، وستستند ريكون علي منصة STLA الكبيرة .