منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة موديل 2024 تظهر لأول مرة

يضم سوق السيارات المصري باقة جديدة من السيارات، رغم زيادات أسعار السيارات الجديدة التي ظهرة فجأة ، نتيحة الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، بسبب عدم توافر أجزاء من السيارات التي تدخل في الصناعة بعد اضطراب سلاسل الامداد.

ومن أبرز السيارات الجديدة موديل 2024 المتوافرة بالسوق المصري:

- سوبارو كروستريك :

تستمد سيارة سوبارو كروستريك قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 156 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.5 ثانية .

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

تتوافر سيارة سوبارو كروستريك الجديدة بالسوق المصري بسعر 2 مليون و 495 ألف جنيه .

- لوتس إليترا الجديدة :

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

تحصل سيارة لوتس إليترا الجديدة علي قوتها من محركين كهربائيين ، وتنتج قوة 603 حصان، ويصل عزم دورانها الي 710 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 258 كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 112 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 600 كم/ساعة .

- سوبارو فورستر :

قوة سيارة سوبارو فورستر تصل الي 156 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، وزودت محرك سعه 2000 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس اوتوماتيك .

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

تباع سيارة سوبارو فورستر في مصر بسعر 2 مليون و695 ألف جنيه.

- بي إم دبليو الفئة الخامسة :

تنقل قوة سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 170 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 230 نويتن/متر .

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

وتظهر بي إم دبليو الفئة الخامسة بمحرك 2000 سي سي ، ينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية .

أما بالنسبة الي سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة i5 فتحصل علي قوتها من محرك كهربائي ن ينتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 83.9 كيلوواط/الساعة .