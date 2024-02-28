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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة موديل 2024 تظهر لأول مرة

منها لوتس وسوبارو..
منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

يضم سوق السيارات المصري باقة جديدة من السيارات، رغم زيادات أسعار السيارات الجديدة التي ظهرة فجأة ، نتيحة الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، بسبب عدم توافر أجزاء من السيارات التي تدخل في الصناعة بعد اضطراب سلاسل الامداد.

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ومن أبرز السيارات الجديدة موديل 2024 المتوافرة بالسوق المصري:

- سوبارو كروستريك :

تستمد سيارة سوبارو كروستريك قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 156 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.5 ثانية .

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

تتوافر سيارة سوبارو كروستريك الجديدة بالسوق المصري بسعر 2 مليون و 495 ألف جنيه .

-  لوتس إليترا الجديدة :

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

تحصل سيارة لوتس إليترا الجديدة علي قوتها من محركين كهربائيين ، وتنتج قوة 603 حصان، ويصل عزم دورانها الي 710 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 258 كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 112 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 600 كم/ساعة .

- سوبارو فورستر :

قوة سيارة سوبارو فورستر تصل الي 156 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، وزودت محرك سعه 2000 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس اوتوماتيك .

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

تباع سيارة سوبارو فورستر في مصر بسعر 2 مليون و695 ألف جنيه.

- بي إم دبليو الفئة الخامسة :

تنقل قوة سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 170 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 230 نويتن/متر .

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة 2024 تظهر لأول مرة

وتظهر بي إم دبليو الفئة الخامسة بمحرك 2000 سي سي ، ينتج قوة  201 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في  8.1 ثانية .

أما بالنسبة الي سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة i5 فتحصل علي قوتها من محرك كهربائي ن ينتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 83.9 كيلوواط/الساعة .

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