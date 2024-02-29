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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري تيجو7 الجديدة 2024 في مصر

أسعار شيري تيجو7
أسعار شيري تيجو7 الجديدة 2024 بـ مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها سواء كانت SUV أو هاتشباك أو سيدان، لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي السيارات التي يرغبون في اقتناءها.

أسعار شيري تيجو7 الجديدة 2024 بـ مصر

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- وسائل السلامة بـ  شيري تيجو7 الجديدة :

أسعار شيري تيجو7 الجديدة 2024 بـ مصر

زودت سيارة شيري تيجو7 موديل 2024 بالعديد من أنظمة السلامة والأمان منها، نظام مانع انغلاق الفرامل ABS ، ونظام توزيع قوة الفرملة EBD ، ودعم للفرامل EBA ، و ESP للتحكم الإلكتروني في الثبات، وبها نظام  ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات، ونظام لنزول المنحدرات، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، ووسائد هوائية .

- محرك شيري تيجو7 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو7 الجديدة 2024 بـ مصر

سعة خزان وقود شيري تيجو7 موديل 2024 يصل الي 57 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج قوة تصل الي 145 حصان ، وتصل سرعة تيجو7 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار شيري تيجو7 الجديدة موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو7 الجديدة 2024 بـ مصر

تباع سيارة شيري تيجو7 موديل 2024 داخل سوق السيارات بفئتين ، الأولي يصل سعرها الرسمي إلى مليون و 125 ألف جنيه ، والثانية سعرها مليون و 185 ألف جنيه .

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